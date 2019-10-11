懒人看这里！ 《2020年财政预算案》总结

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《2020年财政预算案》的四大针：

1：在新经济和数码时代驱动经济成长

2：投注大马人身上：提升国家人力资本

3：建立一个团结、兼容并蓄和平等的社会

4：提振公共体制和财政

B40

1。政府2020年将拨出50亿令吉用于生活援助金计划，并将该计划扩大至110万名40岁以上，月收入低于2000令吉的单身人士。

通讯及多媒体

1。拨款5000万发展5G

2。为电子竞技提供2000万令吉拨款

3。数码稅明年1月1日生效，预料将影响数码平台包括Netflix、Spotify、谷歌提供的电子广告，以及数码软件和电子游戏公司。

教育

教育部连续2年在财政预算案中获得最多的拨款，从2019年的602亿令吉到2020年的641亿令吉。

1。2020年财案拨款7亿8千3百万令吉予各类型学校，包括国民学校（3亿令吉）、华小（5000万令吉）、淡小（5000万令吉）、国民型中学（2000万令吉）和独中（1500万令吉）。

2。拉曼大学学院（拉大）发展拨款较去年少450万令吉。

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青年福利

1。年收入在10万令吉以下的18岁以上人民，可以获得一次性的30令吉“电子奖励”，并可以在明年1月1日起至2月29日通过电子钱包认领。

2。失业超过12个月的大学生重新找到工作后，在接下来的2年，每月将获得500令吉的奖掖金；雇主在同时期也会获得300令吉的奖掖金。

妇女

1。重返职场妇女将获每个月500令吉，为期两年；而聘请这些妇女的雇主将获得同样为期两年，每个月300令吉的奖掖金。同时，返回职场的妇女将能豁免于税务，延长4年至2023年。

2。2021年起产假提高至90天

雇员

1。政府建议，主要城市在2020年将最低薪金制调整至每月1200令吉。

2。能够取代外劳的大马公民将获得300令吉至500令吉的薪金奖掖金，为期两年，视乎领域而定。同时，为取代外劳而雇佣大马公民的雇主将获得250令吉，同样为期2年

3。年收200万令吉者个人所得税调高2%

4。公务员获500令吉特别款项

5。月薪低于4000令吉享有加班费

交通

1。内阁考虑收购或出售南北大道股份提议，以让人民可以在所有南北大道的路段享有 18％的折扣。

房屋

1。外国人买房，门槛从100万令吉降到60万令吉。