慕尤丁：美国归还3亿美元1MDB资产

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首相丹斯里慕尤丁宣布，美国司法部已经将属于一马发展公司（1MDB）的3亿美元（约12亿9800万令吉）归还给大马。目前为止，包括这最近这一期3亿美元的款项，总共6亿2000万令吉的1MDB资金已经以销售收入或资产的形式，归还给大马。这是美国司法部”追回盗贼统治资产措施”（Kleptocracy Asset Recovery Initiatives）下，追回的1MDB相关资产。

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慕尤丁发表文告说，属于大马公民的逃犯刘特佐在2019年10月30日，针对美国司法部基于他使用1MDB资金所购买的资产而向他提出的充公诉讼，与美国司法部达成和解。在美国司法部同意的充公判决下，出售刘特佐被充公余下资产的程序也在进行中。

AS$300 Juta daripada Dana 1MDB dipulangkan kepada Malaysia pic.twitter.com/HIzRz3hWrc — Muhyiddin Yassin (@MuhyiddinYassin) April 15, 2020 “我要表达我对美国政府，尤其是美国驻马大使馆的感谢，他们给予出色的协助及合作，促成这个3亿美元的归还。” “我也要称赞大马财政部长及总检察长，在协商过程中所扮演的角色。” 慕尤丁也强调，1MDB资产追回的努力还在进行中，大马政府会继续与美国丶美国司法部及其他政府合作，以便在未来追回及遣返更多1MDB的资金。 新闻来源：星洲即时国内