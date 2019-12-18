感动~DIGIMON 20周年剧场版《LAST EVOLUTION 绊》正式预告曝光！

数码宝贝20周年纪念剧场版《LAST EVOLUTION 绊》将会在2020年2月21日在日本上映！日前也公开了正式预告，光听主题曲就超级催泪。
超人气动画《Digimon Adventure》自1999年推出，至今已满20年，是许多人的童年回忆。
新剧场版《LAST EVOLUTION 绊》故事以 2010 年作为故事背景，讲述主角八神太一和石田大和成长为22岁大人后的故事，而声优也确定将沿用15周年剧场版《数码宝贝Tri.》的阵容。
预告片最后，亚古兽看着太一高大的背影说：“太一，你长大了呢！”让不少粉丝瞬间鼻酸。
『デジモンアドベンチャー LAST EVOLUTION 絆』2/21(金)公開
【予告映像解禁！】
大人になるとパートナーデジモンは姿を消してしまう…！？
葛藤の末に選んだ彼らだけの答えと、“最後の進化”とは――。
太一たちの最後の物語を、劇場で見届けてください！#デジモン #ラスエボ pic.twitter.com/ZHQKvl6GMV
— 【公式】デジモンアドベンチャー LAST EVOLUTION 絆 (@Digi_advntr20th) December 17, 2019
新闻摘自：sinchew
照片视频摘自网络