感动~DIGIMON 20周年剧场版《LAST EVOLUTION 绊》正式预告曝光！

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数码宝贝20周年纪念剧场版《LAST EVOLUTION 绊》将会在2020年2月21日在日本上映！日前也公开了正式预告，光听主题曲就超级催泪。

超人气动画《Digimon Adventure》自1999年推出，至今已满20年，是许多人的童年回忆。

新剧场版《LAST EVOLUTION 绊》故事以 2010 年作为故事背景，讲述主角八神太一和石田大和成长为22岁大人后的故事，而声优也确定将沿用15周年剧场版《数码宝贝Tri.》的阵容。

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预告片最后，亚古兽看着太一高大的背影说：“太一，你长大了呢！”让不少粉丝瞬间鼻酸。

新闻摘自：sinchew

照片视频摘自网络