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意大利超过8000名医护人员确诊新冠肺炎！63名医生已殉职

by Bryan 帝琰
written by Bryan 帝琰
意大利超过8000名医护人员确诊新冠肺炎！63名医生已殉职
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日前已冲破100,000确诊人数的意大利，是世界第二疫情严重的国家，累计死亡病例已达11591例。其 中奋斗在抗疫一线的8358名医护人员确诊感染，63名医生不幸殉职。

新冠肺炎疫情重创意大利医疗系统，无疑给了医疗团队重大的打击。根据30日最新的更新名单显示， 已累计63位医生受感染而死亡，包括上周就至少有22位医生辞世。据了解，大多数受到感染病逝的医 师都在疫情严重的伦巴底区与周边地区工作。

综合外媒报导，意大利国家医师联合会（FNOMCEO）在网站上不断更新逝世的医师名单。根据卫生 研究院（ISS）最新的统计数字显示，意大利已累计8358名医护人员确诊新冠肺炎。

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意大利全国护理行业联合会负责人芭芭拉.曼贾卡瓦利(Barbara Mangiacavalli)表示，在全国所有医护人员确诊感染中，大约就有4000名确诊患者为护士。

她说，尽管医护人员非常清楚抗疫工作存在极大受感染风险，但目前仍有近9500名护理人员，主动加 入抗疫特别工作组，并自愿奔赴疫情最严重的地区工作。报导提及，原本民防部门是要征求500名护 士作为紧急增援，但在48小时之内就收到了高达9,448份的申请。

新闻摘自：Rojaklah

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