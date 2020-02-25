意大利新冠疫情失控！Mission: Impossible 7停拍或导致延期上映

Advertisement



意大利受到新冠肺炎影响，截至24日，当地已经累计229例确诊，7人死亡。在意大利威尼斯取景的《不可能的任务7》（Mission: Impossible 7）被迫停止拍摄，「阿汤哥」Tom Cruise更是被迫滞留当地。



根据《每日邮报》报导，Tom Cruise 20日抵达威尼斯后投入《不可能的任务7》拍摄，不料意大利当局因新冠疫情，禁止了任何大型聚会，因此剧组被迫停拍。Tom Cruise本人也被迫滞留在威尼斯格瑞提皇宫酒店，英国剧组人员已经在星期一返回英国，所幸目前的初步检测表示，演员和工作人员都没有被感染。

Advertisement





Paramount Pictures表示，出于对演员及工作人员安全的考量，并且与威尼斯地方政府应对新冠肺炎威胁的措施一起努力，《不可能的任务7》原本在意大利威尼斯作为拍摄大量场景的第一站，现在确定调整为期3个星期的拍摄计画。中断期间，工作人员被允许回到家中，直到复拍为止。

据悉，《不可能的任务7》和《不可能的任务8》同时拍摄，由《不可能的任务6：全面瓦解》的导演Christopher McQuarrie回归执导。由于第7集预计2021年7月23日上映，现在因新冠肺炎疫情停拍，似乎短时间内不太可能复拍，外界为此担心上映日期可能会被延后，不过Paramount Pictures并未针对此事说明。

新闻来源： ETtoday