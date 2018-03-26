想消除脸上的痘痘？吃这些就对了！

吃什么能消除痘痘?

1、苦瓜

苦瓜虽然味苦，很多人都不爱吃，但是苦瓜降火的功效还是非常好的。所以为了快点让脸上的痘痘消掉，还是多吃些苦瓜比较好。

2、苹果

苹果属于凉性水果，上火长痘痘的话多吃点苹果也可以起到降火的作用。而且苹果中维生素丰富，也可以为祛痘起到一定的作用，可以帮助痘痘更快的褪去。

3、柚子

柚子降火的功效也很不错，多吃点柚子可以促进痘痘的痊愈。并且柚子也具有通便排毒的功效，可以让体内的毒素很快的排出。

4、莲子芯

莲子芯味苦，有寒性，吃莲子芯可以发散心火，所以也有很多人利用吃苦来排毒。莲子芯除了可以直接吃以外，还可以用来泡茶，泡茶时加点竹叶或者甘草，可以让莲子芯排毒的效果更好。

5、梨

梨是很好的清热降火的水果，一般我们上火吃梨的时候，吃下去一瞬间就会感到一股清凉之意从喉咙下去，这就是梨子清热降火的作用。所以上火导致脸上长痘痘了的话，就可以多吃梨来起到降火排毒的效果。

6、绿豆

绿豆也是清热降火的好食物，如果上火长痘痘了，那么就可以将绿豆洗净煮绿豆汤喝，煮绿豆汤的时候还可以适当的加点金银花，一起煮，可以起到清热解毒的功效，能迅速的清除内火，让皮肤上的痘痘更快的好起来。

长痘痘尽量不要吃：

1、刺激性食物

脸上、身上突然长痘痘是由于人体内吸收了过多的刺激性食物导致的，比如旬葱，姜，蒜，辣椒等等这些都会引发人体内分失调，为此长痘的人是不宜吃这类食物。

2、烟酒类食物

长期的抽烟与喝酒能够让人体内部器官的排毒能力下降，使人体内的毒素长期堆积，易引发痘痘，斑点等等的肌肤疾病，长痘的人群戒烟酒。

3、高油脂食物

像油条，煎包，薯条等等这一类高油脂食物，这些食物含有极高的热量，易给人体带来负担，而且由于人体内的油脂量过高，不易消化，极易形成痘痘!这些食物也是禁吃的。

4、高糖类食物

冰淇淋，甜点，糖果等等这些含糖量高的食物，而这些食物火气很大，食用过多就会引起痘痘的生长!建议少食用含糖量高的食物!

5、精细的食物

经过精细加工的食品，可以让人体的清理功能弱，助消化的能力弱，建议多使用些粗粮，促进肠胃蠕动，促进人体排毒!

6、黑色的食物

黑色的食物多多少少都含有相应的黑色素，例如酱油，黑豆，醋之类的食物，易造成黑色素沉淀，在痘痘即将告别之际，给你留下同样恼人的痘疤!

7、容易上火的水果

像荔枝、桃、龙眼、樱桃、椰子、榴莲、杏、大枣、山楂、石榴、青果、木瓜、橘、柑、白果等温热性水果，比较容易引起上火的水果，而一上火就容易长痘，所以长痘痘朋友要少吃。

资料来源：三联

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