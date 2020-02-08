”想念你对我说早上好“ Kobe Bryant妻子发文怀念丈夫，Kobe告别仪式2月24日举行

Advertisement



NBA巨星Kobe Bryant和女儿Gianna于上个月26日在一起直升机事故中骤逝。30日，Kobe遗孀Vanessa Bryant终于打破沉默在IG发文，告别最爱的丈夫及女儿，也感激外界给予的支持和关爱。日前，Vanessa在IG再发文怀念科比，她分享了一张Kobe的照片，并写道：“最好的朋友，最好的父亲，我好想你。想念你每天早上对我说‘早上好，我的公主/女王’。” Vanessa 朴素地道出了对挚爱丈夫的想念，令人心疼。

Vanessa也在IG对已她也对已在天国的女儿Gigi喊话说：“我的女儿Gianna，天啊，我好想你！过去的13年，醒来就能看见你美丽的脸蛋和迷人的笑容，我很幸运。妈妈永远爱你。”

6日，Gigi生前所属的球队，替她举行了“球衣退役”仪式，纪念这位来不及长大的明日之星，而她生前所使用的“2”号，未来不会再被同队的球员所使用。Vanessa也出席了该“退役仪式”，并在IG记录下过程。

近日也传出消息指洛杉矶市将于当地时间2月24日，在洛杉矶湖人队主场STAPLES Center为Kobe Bryant及其女儿和其他遇难者举行纪念仪式。根据美国《洛杉矶时报》报道，这一场仪式将为过去几周来洛杉矶市对Kobe父女及其他遇难者的大规模纪念活动画上一个句号。消息人士透露，纪念仪式的日期是Kobe妻子Vanessa、湖人队和STAPLES 中心三方讨论后确定的。