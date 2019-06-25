娱乐 Entertainment明星 Celebrity 惊现水桶腰、肉臂、包包脸！阿娇幸福肥吓呆网民 by Gigi 蕙绮 25 June 2019 written by Gigi 蕙绮 25 June 2019 Advertisement 锺欣潼（阿娇）去年成为人妻，嫁给台湾医生赖弘国后，身形愈见发福，名副其实「幸福肥」。 昨日阿娇在横店出席粉丝见面会时，身形明显胀了一个码，除了包包脸外，身穿白色纱裙的阿娇，竟惊现水桶腰，而下身亦甚具份量。虽然阿娇已外披牛仔褛，但一双「肉臂」仍然遮盖不到，而她上台时更要旁人搀扶。 Advertisement 阿娇曾表示要控制饮食，但看来效果不太显着，依然愈减愈肥，有网民甚至留言，猜测阿娇是否怀孕呢﹗ 资料来源：明报 日期：2019年6月25日 Advertisement Entertainment 0 留言 comment 0 FacebookWhatsappEmail Gigi 蕙绮 previous post 金曲30/ 新人得奖预测：ØZI稳了？！ next post 为何你愿意当一个猫奴喵～ You may also like Beyonce配音《狮子王》女主角！更与男主角翻唱主题曲获赞 25 June 2019 「掌心CP」张若昀和唐艺昕婚礼伴手礼曝光 ！ 俩人幸福笑容引网友直呼：又让我们相信爱情了 25 June 2019 【最后有雷，请慎入】 你不知道那些Toy Story的事 片尾彩蛋暗藏续集预告？ 25 June 2019 电影《少年的你》「新的档期择时公布」确认改档！ 马来西亚上映也遭殃 24 June 2019 张柏芝小儿子生父是他？英国籍高帅型男工程师曝光！ 24 June 2019 有肉感线条又好！茉莉公主NAOMI SCOTT健身秘诀大公开！ 24 June 2019 哭~Spider-Man和Venom合体破局！ 24 June 2019 S.H.E金曲奖合体演出 23 June 2019 【名人单亲爸爸】当爹当娘忙工作忙顾家 22 June 2019 两大男神神仙同框！李敏镐、彭于晏亮相时装秀 22 June 2019 留言 Leave a Comment 取消回复 Cancel Reply Save my name, email, and website in this browser for the next time I comment.