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惊现水桶腰、肉臂、包包脸！阿娇幸福肥吓呆网民

by Gigi 蕙绮
written by Gigi 蕙绮
惊现水桶腰、肉臂、包包脸！阿娇幸福肥吓呆网民
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锺欣潼（阿娇）去年成为人妻，嫁给台湾医生赖弘国后，身形愈见发福，名副其实「幸福肥」。

昨日阿娇在横店出席粉丝见面会时，身形明显胀了一个码，除了包包脸外，身穿白色纱裙的阿娇，竟惊现水桶腰，而下身亦甚具份量。虽然阿娇已外披牛仔褛，但一双「肉臂」仍然遮盖不到，而她上台时更要旁人搀扶。

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阿娇曾表示要控制饮食，但看来效果不太显着，依然愈减愈肥，有网民甚至留言，猜测阿娇是否怀孕呢﹗

资料来源：明报

日期：2019年6月25日

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