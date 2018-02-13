情人节要到了！想好怎么表白了吗？

2月14日是情人节，在这充满浪漫气氛的一天，还在单身的你当然要捉紧表白的机会！

为了提高表白的成功率，在表白之前必须先做好准备：

1）足够了她的性格和爱好：

表白的时候我们要提到她的喜好等，证明我们对她的好感不仅仅是外表。

2）营造良好的沟通关系：

要表白也需要一定的火候，平时一个月聊天不超过十句，你发的消息她经常不回复的，恐怕表白成功率会非常低，所以我们先要把关系给拉得近一些。

3）挑选一个合适的时间来告白：

1 她生日或者你生日的时候 2情人节的时候或者愚人节的时候(情人节的话2.14或者七夕都可以) 3周末的假期，表白最好挑选在人心情比较好的时候，放假是一个不错的选择。

表白方式

1、选择什么方式表白好：

选了表白的日子之后（情人节、生日等），可以叫上朋友，替你造势，助威。但如果你们都没有时间出来见面，那就只能通过网络上、手机上告白，其实只要女方不对你反感，任何表白的方式都可以，都可能打动她的芳心。

2、如何组织我们的语言：

告白可不是简简单单的我爱你三个字就可以搞定的，一般来讲，可以参考这几个方面，为什么喜欢你，你有哪些特点让我着迷，我会对你有多好，没有你我的日子会怎么样，表达出爱慕的意思，如果比较害羞的话，可以自己对着镜子多来几遍，不要到时候讲的时候紧张害羞哦。

3、现场表白应该注意什么：

如果是现场表白，不仅要事先组织好表白应该要说的话，挑的场所也要留心，不要选在人太多的闹市区的街上，避免尴尬，咖啡馆和电影院是不错的选择，可以在表白前买一些玫瑰花鲜花攻势每一个女孩子都受不了，还可以叫上几个朋友起起哄，都对你表白成功会有一个非常大的帮助。

如果被拒绝，该怎么办？

感情的事情没有如果，有成功的，自然也有被拒绝的，被拒绝有很多因素，也许是因为她真的不喜欢你，又也许是她觉得太快了，想再看看你的为人，所以被拒绝之后不要太早的放弃，还是可以继续做朋友，聊聊天，试试口风，等到到时候感觉差不多了，可以重新再来。

祝你 表白成功

情人节快乐

资料来源：三联

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