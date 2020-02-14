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情人节前放闪 Justin Bieber上传「婚礼纪录片」全程高甜！

by Vicky 丽盈
written by Vicky 丽盈
情人节前放闪 Justin Bieber上传「婚礼纪录片」全程高甜！
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加拿大「流行天王」Justin Bieber和超模Hailey Bieber2018年领证结婚后，于2019年9月30日完成婚礼，两人经常在社群媒体或是在公开场合大方放闪。他们近来透过纪录片公开婚礼时的场景，画面全程高甜。

在《Justin Bieber: Seasons》纪录片第八集中，Justin Bieber首次公开了他与妻子Hailey举办婚礼的内部画面。影片以直接以「婚礼」为题，在一开始Justin Bieber就站在快艇上大喊：「我结婚了！」两人婚礼选在北卡罗莱纳州一间度假村举行，现场戒备森严，到场的全是至亲好友。

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影片中Justin Bieber透露，当他和Hailey求婚时，整个人颤抖不已，而画面中当他准备要迎娶Hailey时，看起来也非常紧张。甚至当牧师说出誓词时，Justin Bieber跟着复述一遍喔，还憨憨地问：「那是什么意思？」逗得宾客哈哈大笑。

一路看着Justin Bieber长大，也是他好哥儿们的经纪人Scooter Braun也感动说道，他看着一个曾经犯过错的男孩，如今站在自己面前，终于找到自己命中注定的伴侣，「任何一个男人在遇到对的女人的时候，他们都得到机会成为更好的男人。」


新闻来源： ETtoday

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