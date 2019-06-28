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恭喜蔡少芬怀第三胎！张晋发搞笑视频公布

by Yee Leng
written by Yee Leng
恭喜蔡少芬怀第三胎！张晋发搞笑视频公布
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恭喜蔡少芬怀三胎！

28日，大陆男星张晋在微博发布一个视频，视频中他与妻子，香港女星蔡少芬，一同出镜，一开始，俩人频频互问，各种逗趣的梗后，张晋问蔡少芬，我问你，在你肚子里是不是有一个人？女方坦承，是啊。” 直接承认蔡少芬怀第三胎！

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蔡少芬和张晋结婚11年，育有2女。夫妻俩婚后感情依旧甜蜜，更一起上真人秀节目。

男方今在微博PO出影片，用逗趣方式宣布老婆喜怀第三胎，夫妻俩一来一往互动笑翻众人，让粉丝都相当惊喜！

（新闻来源：Ettoday/新浪娱乐）

 

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