娱乐 Entertainment明星 Celebrity 恭喜蔡少芬怀第三胎！张晋发搞笑视频公布 by Yee Leng 28 June 2019 written by Yee Leng 28 June 2019 Advertisement 恭喜蔡少芬怀三胎！ 28日，大陆男星张晋在微博发布一个视频，视频中他与妻子，香港女星蔡少芬，一同出镜，一开始，俩人频频互问，各种逗趣的梗后，张晋问蔡少芬，“我问你，在你肚子里是不是有一个人？”女方坦承，“是啊。” 直接承认蔡少芬怀第三胎！ Advertisement 蔡少芬和张晋结婚11年，育有2女。夫妻俩婚后感情依旧甜蜜，更一起上真人秀节目。 男方今在微博PO出影片，用逗趣方式宣布老婆喜怀第三胎，夫妻俩一来一往互动笑翻众人，让粉丝都相当惊喜！ （新闻来源：Ettoday/新浪娱乐） Advertisement Entertainment 0 留言 comment 0 FacebookWhatsappEmail Yee Leng previous post 【多图】张若昀、唐艺昕结婚 高颜值伴郎伴娘团！唯美合照秒崩坏 土味合影搞笑登场 You may also like 【多图】张若昀、唐艺昕结婚 高颜值伴郎伴娘团！唯美合照秒崩坏 土味合影搞笑登场 28 June 2019 金曲30倒数1天！Jolin蔡依林决定不走星光大道~ 28 June 2019 限定女团 I.O.I 要回来啦~就在下半年！ 28 June 2019 “有本事怎么样？外表更重要！“ 小S超狠语录苛刻却真实！ 28 June 2019 【多高清图】张若昀、唐艺昕高清婚礼现场图曝光 宛如童话公主与王子 28 June 2019 金材昱惊爆谈恋爱了？！对象竟然是她？ 28 June 2019 范冰冰、李晨四年恩爱走到尽头！「我们不再是我们，我们依然是我们 」宣布分手 27 June 2019 【多图】张若昀、唐艺昕晒结婚照官宣 甜蜜承诺「就这样笑一辈子吧」 27 June 2019 容祖儿爆秘恋4个月！对象是老板儿子！ 27 June 2019 宋宋CP离婚另有隐情！宋慧乔被爆出轨朴宝剑？ 27 June 2019 留言 Leave a Comment 取消回复 Cancel Reply Save my name, email, and website in this browser for the next time I comment.