恭喜周亭羽怀孕！九把刀要当爸爸了

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九把刀2016年3月宣布和周亭羽交往，隔年12月正式登记结婚，如今两人终于传来好消息，九把刀快要当爸爸了！

九把刀11日凌晨在脸书发文宣布老婆周亭羽怀孕的好消息，并透露其实早在今年9月的签书会上就忍不住透露当爸的喜悦，「其实没有预想要在签书会上说的，但今年真的是非常……非常的饱满。」他说，虽然今年他的作品产量不多，但却是他人生创作力最旺盛的时刻。

在心情上，他今年历经了爱犬阿鲁离世带来的伤心与失落，幸好在悲伤过后，九把刀就迎来了未曾想像的美好，也就是老婆有喜了。如今超音波也已经检查出究竟周亭羽怀的是男孩还是女孩，不过他选择卖关子，让网友们自己猜测。

九把刀脸书全文：

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自从今年3月31日阿鲁下班以后，老婆跟我吃饭前都会闭上眼睛，双手合拳祈祷，告诉puma跟阿鲁，我们很想他们，希望大家一起享用这一餐，以及，邀请他们……再度成为家里的一份子。

谁会先来报到呢？

虽然老婆没有遇过很爱干我小腿的puma，眼巴巴就想着跟阿鲁相遇，但是吼，我两只狗都很想念，所以在几个月前，很久没玩颜料的我，科科科画了两幅画，作为小小的邀约。

一幅是puma小时候，懵懂无知的样子。

一幅是阿鲁狗生中，最快乐的海边那一天。

我跟老婆说，如果来的是男生，就是在菩萨那里苦读多年的puma，若是女孩，就是最受妳宠的阿鲁。

我老婆不情愿地表示，转世之后的性别又不一定跟活着的时候一样，叫我不可以如此规定。但没办法，我已经把我的脑袋转化成如此刚硬的轮迴思维，剩下的，就是在饭前祈祷中加入一句……不管是谁先来报到呢，都不要急，一个一个来，通通都有机会吼！

接下来，就是顺其自然的等待。

今年九月初，我在「哈棒传奇之哈棒不在」的台北签书会上，拿着麦克风，一边跟来现场排队签书的大家，谈谈这本书诞生的动机与背景，一边宣布了我要当爸爸了哈哈哈哈哈，吓了大家一大跳！

其实没有预想要在签书会上说的，但今年真的是非常……非常的饱满。

虽然今年产量不多，但以我的角度，现在正是我人生创作力最旺盛的时刻。

今年，对民主自由的一股热血，激发我写出了二十年来最强的一本小说。

今年，对生命悲喜的重新体悟，让我写出了喷掉自己最多泪水的电影剧本。

在心情上，今年历经了阿鲁下班的巨大伤心与失落，真的，哭太久了，哭到老婆跟我真的都以为我们会每天都这么一直哭下去，却在我们都平静下来后，迎接了我们未曾想像的美好，在特殊的心情激荡下，就很冲动地跟来签书会的大家宣布了。现在算是第二现场吧呵呵。

虽然上个月的超音波检查，已经告诉我是puma还是阿鲁了，但你们要猜猜看吗哈哈哈？

是说，靠……我真的快要当爸爸了耶，天啊，想到就会一直笑呢哈哈哈:)

新闻来源： ETtoday