恋爱节目追求真实！男偶像素人同居7天！

Advertisement



近来日本电视台TBS推出一档实境节目《双人床DOUBLE BED》，安排当红25岁演员犬饲贵丈和女性素人「假想恋爱」7天，但和过去类似节目不同的是，节目名称强调「双人床」，男女双方认识第一天就要睡上同一张床，引起热烈讨论。

《双人床DOUBLE BED》近日开播，节目安排以《假面骑士》走红的偶像演员犬饲贵丈，与女性素人「7日恋爱」，以情侣的身份展开同居生活。两人初次见面就是在只有一张床的卧室套房，节目还准备好情侣睡衣，就是要他们直接「床上见」。

Advertisement



犬饲贵丈和女主角在床上自我介绍，还直接躺下「彼此感受」。节目也安排两人一起做饭、谈天，加上小清新的唯美拍摄手法，还真有几分日式纯爱电影或漫画的感觉。

虽然假想恋爱的实境节目对观众并不陌生，但直接挑明「第一次见面就睡同床」，还是让这档节目引起热烈讨论。有人认为「这脑洞太大了，粉丝看到会发疯吧！」但也有人认为「什么时候能轮到我和我爱豆一起上一次！」

不过播出后，节目中的女主角也被踢爆并非真的素人，而是有「中国版新垣结衣」之称的湖南女孩龙梦柔，更曾获得2014年《来吧！灰姑娘》选秀节目总冠军。2018年她客串日剧《爱情重跑》，正式开始在日本的发展，不过她在节目中的生涩日语和刻意的表情，也都引起些许批评。

视频请点击这里：https://www.weibo.com/tv/v/IdABpFFzf?fid=1034:4432389649438174

新闻来源: ETtoday