性感女神孝琳个人世巡开跑！ 628将来马大派粉丝福利

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作风性感搭配健康黝黑皮肤，拥有“韩国贝文丝”之称的孝琳（Hyolyn）即将展开个人世界巡回演唱会！而且好消息是，女神将在628来到马来西亚吉隆坡开唱！

拥有爆发力十足的嗓音，爽朗的性格和优秀的唱功，一直深受粉丝喜爱的孝琳，以SOLO开始活动后，推出全新音乐计画「SET UP TIME」，发行三张一系列的数位单曲，《To Do List (내일할래)》､《Dally (달리)》､《SEE SEA (바다보러갈래)》，掀起热烈的迴响。

近日她也投入新企划《#xhyolynx》，而这也将是她用来接续三部曲《Set Up Time》的新作。在5月23日将揭开《#xhyolynx》的第一首单曲！这次单曲是由孝琳和最近为防弹少年团写出“Boy with Luv” 的作曲家Melanie Fontana 共同作词作曲，备受粉丝们的期待！

不过最让马来西亚粉丝们兴奋的，当然就是即将在6月28日（星期五）晚上8点半于DEWAN WAWASAN, MENARA PGRM举办首场大马巡回演出【2019 HYOLYN 1st World Tour [TRUE] in Kuala Lumpur 】！

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这次巡演孝琳除了带来超过16首歌曲，还大派粉丝福利，和粉丝一起度过最美好的星期五！

为了给粉丝一个难忘的舞台，孝琳这一次的粉丝福利可谓惊人，凡购买VIP（530令吉）者都可以上台和孝琳合照（十人一组），而购买其他票价的粉丝也有机会抽中合照机会（十人一组）。此外还有亲笔签名海报和亲笔签名拍立得抽奖环节，另外还有孝琳亲自提出的惊喜环节，请多多期待哦！！

任何购票详情欢迎浏览 WeMedia和 Soul9sProduction，One FM将随时更新活动详情，绝对不要错过哟！