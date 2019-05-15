主页 Home #OneLittleThing 性感女神孝琳个人世巡开跑！ 628将来马大派粉丝福利
演唱会 Concert / Showcase音乐 Music

性感女神孝琳个人世巡开跑！ 628将来马大派粉丝福利

by Tofu
written by Tofu
性感女神孝琳个人世巡开跑！ 628将来马大派粉丝福利
Advertisement

作风性感搭配健康黝黑皮肤，拥有“韩国贝文丝”之称的孝琳（Hyolyn）即将展开个人世界巡回演唱会！而且好消息是，女神将在628来到马来西亚吉隆坡开唱！

拥有爆发力十足的嗓音，爽朗的性格和优秀的唱功，一直深受粉丝喜爱的孝琳，以SOLO开始活动后，推出全新音乐计画「SET UP TIME」，发行三张一系列的数位单曲，《To Do List (내일할래)》､《Dally (달리)》､《SEE SEA (바다보러갈래)》，掀起热烈的迴响。

近日她也投入新企划《#xhyolynx》，而这也将是她用来接续三部曲《Set Up Time》的新作。在5月23日将揭开《#xhyolynx》的第一首单曲！这次单曲是由孝琳和最近为防弹少年团写出“Boy with Luv” 的作曲家Melanie Fontana 共同作词作曲，备受粉丝们的期待！

不过最让马来西亚粉丝们兴奋的，当然就是即将在6月28日（星期五）晚上8点半于DEWAN WAWASAN, MENARA PGRM举办首场大马巡回演出【2019 HYOLYN 1st World Tour [TRUE] in Kuala Lumpur 】！

Advertisement

这次巡演孝琳除了带来超过16首歌曲，还大派粉丝福利，和粉丝一起度过最美好的星期五！

为了给粉丝一个难忘的舞台，孝琳这一次的粉丝福利可谓惊人，凡购买VIP（530令吉）者都可以上台和孝琳合照（十人一组），而购买其他票价的粉丝也有机会抽中合照机会（十人一组）。此外还有亲笔签名海报和亲笔签名拍立得抽奖环节，另外还有孝琳亲自提出的惊喜环节，请多多期待哦！

任何购票详情欢迎浏览 WeMedia和 Soul9sProduction，One FM将随时更新活动详情，绝对不要错过哟！

Advertisement

0 留言 comment
0
FacebookWhatsappEmail

You may also like

抱病上阵+历经地震！李幸倪艰辛拍16小时MV

《请回答1988》中国即将翻拍 一起《相约九八》？

鹿晗化身橘子少年 让你慢慢《体会》他的自我成长

2018年度十大专辑暨十大单曲揭晓！

让今天一直重复告白母亲的系列单曲

GEM邓紫棋和男友隔空晒合照放闪 王三岁却跳出来当电灯泡 吃醋：那我的合照呢？

姜丹尼尔经三个月后 终于可以展开独自活动！亲笔感谢信「请大家期待重新开始的新人歌手姜丹尼尔」

王子异开拓「演员之路」！《怪你过分美丽》向秦岚、高以翔和王耀庆前辈指教

狂热！夏天就是要参加音乐节！

男神张孝全已结婚当爸？！ 经纪人回复：是开心的好事

留言 Leave a Comment

Save my name, email, and website in this browser for the next time I comment.

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More