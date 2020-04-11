生活 Lifestyle 怕墓地不够用拼命挖坟屯墓地！发言人：这就是现实，我们需要准备好！ by Vicky 丽盈 11 April 2020 written by Vicky 丽盈 11 April 2020 Advertisement 新冠肺炎疫情仍然在全球扩散中，确诊与死亡⼈数也不断在攀升，西班牙为了停放新冠肺炎逝者的尸体，也改造了两层停车场用来摆放2000具尸体，没想到英国也不落人后，预先挖超多墓地起来用来存放尸体。 Advertisement 据外媒报道，英国地区议会意识到新冠肺炎疫情的严重性，相信疫情会持续一段时间，导致确诊人数和死亡人数节节上升。英国为了防止墓地员工会因埋尸而感染上新冠肺炎，造成疫情的扩散，因此他们决定预先挖出好几座墓地作为备用，以免供不应求的情况发生。 完整内容，请点击这里。 Advertisement Lifestyle 0 留言 comment 0 FacebookWhatsappEmail Vicky 丽盈 previous post 【第三波行管令可营业的店❗】9大行业可以开工咯！老板们 记得先上网申请~ next post Harry Potter黄金铁三角的Rupert Grint升格当爸了！ You may also like 【第三波行管令可营业的店❗】9大行业可以开工咯！老板们 记得先上网申请~ 11 April 2020 【冰箱收纳法】6种保存食物的方法和小贴士 11 April 2020 首相：同意特定行业开放运作 会尽快公布 10 April 2020 比起其他国家属偏低 防长：不排除提高RM1000罚款！ 10 April 2020 政府今天再颁布86间酒店和14单位为隔离中心[内附有清单] 10 April 2020 赛事停播没得看 | 6 部NETFLIX运动纪录片大推荐 10 April 2020 还记得他吗？3年前因“孩子抢镜”爆红，教授一家再受访：居家工作不容易啊！ 10 April 2020 约翰逊已离开重症监护室 精神状态非常好 10 April 2020 防长：就算行动管制令解除，人民依然不可以群聚！ 9 April 2020 破纪录~美国一天新增1922人死于新冠肺炎！ 9 April 2020 留言 Leave a Comment 取消回复 Cancel Reply Save my name, email, and website in this browser for the next time I comment.