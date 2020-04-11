怕墓地不够用拼命挖坟屯墓地！发言人：这就是现实，我们需要准备好！

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新冠肺炎疫情仍然在全球扩散中，确诊与死亡⼈数也不断在攀升，西班牙为了停放新冠肺炎逝者的尸体，也改造了两层停车场用来摆放2000具尸体，没想到英国也不落人后，预先挖超多墓地起来用来存放尸体。

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据外媒报道，英国地区议会意识到新冠肺炎疫情的严重性，相信疫情会持续一段时间，导致确诊人数和死亡人数节节上升。英国为了防止墓地员工会因埋尸而感染上新冠肺炎，造成疫情的扩散，因此他们决定预先挖出好几座墓地作为备用，以免供不应求的情况发生。

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