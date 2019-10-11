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快点看这里！2020年财政预算案第1波重点出炉！

by Bryan 帝琰
written by Bryan 帝琰
快点看这里！2020年财政预算案第1波重点出炉！
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希盟政府在2019年10月11日下午4时，由財政部长林冠英公佈了《2020年財政预算案》。这是第2次由希盟政府提呈財案，目前财案还在进行中，下面就率先为大家整理几个重点。

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  • 通讯与多媒体获拨款5亿令吉来加强宽频设备。

 

  • 50%补助金(最高达5000令吉)助大马中小型企业

 

  • 年收入在10万令吉以下的18岁以上人民，可以获得一次性的30令吉“电子奖励”。符合资格者可从2020年1月到2月29日，通过电子钱包领取及使用。

 

  • 数码经济机构将获得1千万的拨款，以培育微电子经济企业家及科技专才。

 

  • 国内各个州属将会建设一站式电子提升中心，以促进获得金融拨款和发展的机会。

 

  • 数码稅明年1月1日生效，预料将影响数码平台包括Netflix、Spotify、谷歌提供的电子广告，以及数码软件和电子游戏公司。

 

  • 华小获得5000万令吉拨款，独中获得1500万令吉拨款。

 

  • 政府建议在主要城市，将最低薪金制调整到每个月1200令吉。

 

  • 重返职场的妇女将获得每个月500令吉的奖掖金，为期2年；而聘请这些妇女的雇主将获得同样为期2年，每个月300令吉的奖掖金。

 

  • 失业超过1年的大学生重新找到工作后，在接下来的2年，每月将获得500令吉的奖掖金；雇主在同时期也会获得300令吉的奖掖金。

 

  • 渔民生活津贴增至每月250令吉

 

  • 从2021年起将妇女产假从60天提高至90天。

 

目前财案还在进行中，静待更多有关于财案的消息！

资料来源：星洲日报/东方日报

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