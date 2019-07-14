心疼嘎嘎！王嘉尔疑似背痛复发，表演中途独自走到舞台一旁忍受痛苦

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韩团GOT7 世界巡回演唱会昨日来到墨西哥站，成员之一Jackson王嘉尔似乎因背痛复发，状态不好，不少粉丝因此涌上社交媒体表达对Jackson的关心，#GetWellSoonJackson的标签也迅速成为热搜。

从粉丝拍摄的镜头看来，Jackson在表演中途独自走到舞台的另一边，蹲在音响后方，脸部表情似乎是强忍着剧烈的背部疼痛。粉丝的直拍镜头迅速在社交媒体上流传，引起更多粉丝的关注，纷纷留言希望王嘉尔快好起来！

之后，王嘉尔并未与成员们一起回到舞台上表演。成员有谦则代其向粉丝们交代，请粉丝别担心，王嘉尔并无大碍。

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截至目前，GOT7经纪公司 JYP娱乐并未发出任何有关艺人王嘉尔的健康状况说明。

希望王嘉尔真的没事！赶快好起来吧！

（图转自网络）

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