娱乐 Entertainment音乐 Music 徐若瑄新歌《别人的》MV 晒出霍建华和林心如罕见结婚照 by Celine 4 May 2020 written by Celine 4 May 2020 Advertisement 徐若瑄入行刚满30年，近日推出台语新歌《别人的》，为了歌曲的MV向歌迷募集感人的婚礼片段，一共收集到超过2000份素材。MV里徐若瑄不只分享了自己的结婚照，好友林心如也送上与霍建华结婚的珍贵画面。 Advertisement 林心如晒出的私密结婚照包括林心如被爸爸牵着走红毯、她与霍建华进茶仪式。徐若瑄除了释出自己出嫁时的画面，MV里还有自己父母在1972年拍摄的结婚照。徐若瑄很感谢大家愿意把自己人生重要的一刻参与在《别人的》MV里，表示：“这是属于我们的歌，也送给所有的父母们及未来将出嫁的女孩们。” 新闻来源：8视界 Advertisement music 0 留言 comment 0 FacebookWhatsappEmail Celine previous post 周扬青公开“垃圾堆”的房间内部！满地都是名牌鞋、名牌包！ next post 袁伟豪39岁生日 女友张宝儿甜蜜庆生还送香吻 You may also like 林心如素颜上阵出演大魔王！Netflix《谁是被害者》口碑爆棚，豆瓣评分一度冲8.6分！ 4 May 2020 《创造营2020》仅有7个出道位？背后原因曝光 | Chapters 4 May 2020 还未走出丧妻之痛 辛龙写18字思念爱妻刘真 4 May 2020 504 正式开播 |《降魔的2.0》马国明强势回归！ | Chapters 4 May 2020 袁伟豪39岁生日 女友张宝儿甜蜜庆生还送香吻 4 May 2020 周扬青公开“垃圾堆”的房间内部！满地都是名牌鞋、名牌包！ 4 May 2020 BTS柾国96秒影片「8小时打破推特14年纪录」 4 May 2020 陆星材突然宣布511入伍！ 4 May 2020 小三太嚣张！看《夫妻的世界》入戏太深 印尼网民洗版韩素希IG 无辜遭辱骂 4 May 2020 《相信未来》义演第2场名单阵容出炉！张艺兴、蔡徐坤、毛不易、尤长靖、李宇春0505献唱 3 May 2020 留言 Leave a Comment 取消回复 Cancel Reply Save my name, email, and website in this browser for the next time I comment.