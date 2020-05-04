徐若瑄新歌《别人的》MV 晒出霍建华和林心如罕见结婚照

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徐若瑄入行刚满30年，近日推出台语新歌《别人的》，为了歌曲的MV向歌迷募集感人的婚礼片段，一共收集到超过2000份素材。MV里徐若瑄不只分享了自己的结婚照，好友林心如也送上与霍建华结婚的珍贵画面。

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林心如晒出的私密结婚照包括林心如被爸爸牵着走红毯、她与霍建华进茶仪式。徐若瑄除了释出自己出嫁时的画面，MV里还有自己父母在1972年拍摄的结婚照。徐若瑄很感谢大家愿意把自己人生重要的一刻参与在《别人的》MV里，表示：“这是属于我们的歌，也送给所有的父母们及未来将出嫁的女孩们。”

新闻来源：8视界