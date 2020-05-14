很难预测何时才会打赢这场仗 世卫：新冠肺炎可能永远都不会消失！

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新型冠状病毒(Covid-19)对全球造成巨大的影响，世界卫生组织表示，COVID-19可能成为全球长期的问题，很难预测何时可以战胜病毒，而它可能成为永远不会消失的流行性病毒。

根据《中国报》报道，世卫组织卫生紧急项目负责人瑞安星期三（13日）在日内瓦举行的虚拟新闻发布会上说，“这是人类首次感染这种新病毒，因此很难预测我们何时会战胜它。” 他说：“这种病毒可能变成我们社区中的另一种地方性病毒，而且这种病毒可能永远不会消失。”

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瑞安以爱滋病为例，指尽管爱滋病毒没有消失，但人类已找到治疗方法和预防手段，人们也不再像以前那样恐惧爱滋病。迈克尔·瑞安表示，希望可以研发出高度有效的疫苗，并分配给世界上所有人。 自冠病危机开始以来，已有超过一半的人类处于某种形式的封锁之下。世卫组织卫生紧急项目技术主管霍夫表示，一些国家已证明，通过公共卫生手段可以控制病毒，遏制其传播至足够低的水平，使社会可以回归工作并重新开放。

瑞安说，如果有国家选择在冠病高度传播时重新开放，病毒传播将会加速。“如果缺乏能发现异常的体制，这会导致有关当局在病毒快速传播后几天或几周后才发现情况不对。然后，唯一能采取的应对措施就是再次封锁，而这将导致公共卫生灾难和经济灾难，陷入一个可怕的循环。” 世卫组织总干事谭德塞说：“许多国家都希望摆脱这些不同的措施……但我们的建议仍然是，任何国家都应保持最高警戒。”

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照片摘自网络