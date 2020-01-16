彭于晏： 2020年会把脱单列入考虑

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1月15日，《紧急救援》亮相春节档超前展映，导演林超贤，主演彭于晏、辛芷蕾等出席映后见面会和观众互动。

《紧急救援》将在大年初一正式上映，取材自真实海上救援事件，讲述了救捞人直面重大灾难的挑战，执行惊险的海上救援任务的故事。而彭于晏在电影里演一个交通海上应急反应特勤队队长，他同时是一个单亲爸爸，跟儿子有非常温馨的父子戏。

在接受访问时，身为黄金单身汉的彭于晏被粉丝问到过年的时候会不会被催婚？2020年有没有脱单计划？彭于晏则表示，被催婚目前还没有，脱单他会赶快把这个列入考虑。“因为在戏里导演已经给我机会让我有一个小孩的准备，所以可以再慢慢培养。”

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他最近上访谈节目《鲁豫有约》时，透露感情已经空窗5年，当當鲁豫问他最想找回什么丢失的东西时，他想都不想就回答：“很想找回初恋女友，因为初恋时最开心的。”

彭于晏今年也38岁了，但却依然感情空白。出道多年，唯一坐实的便是与蔡依林的恋情。彭于晏和蔡依林曾在2006年秘密交往3年，直到2007年3月蔡依林被拍到深夜赶赴彭于晏家玩通宵，恋情才正式浮出水面。随后却传出遭到男方经纪公司阻挠，被迫在2008年划下句点，而彭于晏也与公司决裂。此外，还有另一种说法是，彭妈妈不满蔡依林不公开恋情的做法，也认为她的舞台形象太性感，不适合儿子。

事过多年，彭于晏至今还是单身一人，若今年真的脱单了肯定会让彭太太们心碎一地吧！不管怎样，还是祝福彭于晏能早日找到另一半哦。

新闻摘自：搜狐娱乐

照片视频摘自网络