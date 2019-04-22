当演员的最高境界：演总统，当总统！

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当地时间4月21日，乌克兰迎来2019年总统选举第二轮。根据BBC报道，在当天晚上公布的民调中发现，41岁的喜剧演员泽连斯基获得73%的选票，而53岁的现任总统波罗申科仅获得了25%的选票，泽连斯基大幅度领先。

这位毫无从政经验、仅仅在电视剧中演过总统的喜剧演员弗拉基米尔⋅泽伦斯基（Volodymyr Zelensky），居然真的赢得了总统大选！

说到这位即将继任为乌克兰总统的喜剧演员泽伦斯基，就不得不提到他的代表作《人民公仆》。

这是一部很有意思的电视剧，泽伦斯基饰演的乌克兰高中历史教师因为学生偷拍的一段怒斥学校教育的视频而意外走红，随后在学生和学生家长的支持下竞选乌克兰总统，最后在寡头政治的钦定下成为新一任总统。

为什么说这是一部很有意思又很有趣的电视剧呢？这是因为这部剧将腐败的政府讽刺得淋漓盡致，巧妙得指出人民对政府的不满，同时述说了身在高处的官员的不易，一方面要积累权利和人才，一方面还得面对各种诱惑。

电视剧的一开始，泽伦斯基还是一名普通的历史老师 -瓦夏，因为不满学生在上课中途被打断去投票而发起了牢骚，最终忍不住对乌克兰政治大谈彻谈，全程还带着许多脏话。但就是这么一段替人民发表心声的言论被一位学生录了下来，上传到YouTube，使他意外走红。随即而来的就是被校方批评痛骂了一顿，还差点被开除。这些剧情在世界各地都真实上演着，许多教育者也都对政治不满，却为了保住饭碗而敢怒不敢言。

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走红后的瓦夏在鬼使神差下竟然当上了总统，还得到了足足60%的选票，不过现实中的他更强，有73%。当总统的第一天，这个“凡人”还闹出了不少笑话，这里就不一一细说了。

瓦夏新总统上任的第一天，迎接的第一个挑战就是拍宣传照，在总理的安排下，他带着尴尬又不失礼貌的微笑，在绿幕背景前完成了总统关心医疗、总统与工人亲切交谈、总统关心未成年等等的宣传照。没有经验（被“摆”上台）的总统，一批雇来的“模特”，加上后期的抠图，这就是腐败政府最常给人民看到的假象。

尽管瓦夏就任总统后依然在金钱和权力面前不为所动，但是对穷了大半辈子的父母而言却迎来了春天，对于别人主动送来的家具，免费的装修计划，贿赂等一概不拒绝。可怜的瓦夏在外反腐，但自己的家里却一日比一日腐败，最终闹得家无宁日，所以政治人物也有很多无奈之处。

除了家庭成员的贪污，政府机构的贪赃问题更为严重，比如瓦夏批准了修公路的公款后，10亿格里夫纳一层一层分拨下去，到工程队手里时就只剩下1000万格里夫纳，而受损的道路依然修不好，钱就这样没了，所以有的时候很多政策都是好的，但执行的人未必都是廉洁的。

《人民公仆》这部电影说的是乌克兰的政治问题，却也是全球的政治问题。一介草芥成为总统的童话故事，是贪污政权下的人民的幻想，仿佛永远无法实现，但这个梦想已经在乌克兰迎来兑现的时刻了，唯一不同的是，那个帮大家实现愿望的不是瓦夏老师，而是一位叫做弗拉基米尔⋅泽伦斯基的喜剧演员！