当周董的孩子超幸福！有专属演唱会！

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周杰伦（周董）全新20周年巡演「嘉年华」上海首站一连演出四场，以结尾一句「谢谢你们20年的不离不弃，我们继续下一个20年好不好？」以及《等你下课》，在歌迷不舍的眼泪下于20日顺利划下句点，周董一对儿女也都来欣赏爸爸演出，儿子Romeo开心的摇头晃脑跟着节奏打拍子的样子更是可爱到不行。

不过贴心的周董想到孩子们进场时，已经错过好几首歌曲，甚至连开场的歌舞秀，喜欢的小丑都没看到，因此下午彩排时特地为了孩子们开了一场属于他们的「演唱会」，一大早就请所有工作人员弄好妆发，只见台下两个小小身影站在观众席正中间，看到爸爸出场，还兴奋得挥舞手中萤光棒，画面可爱又温馨。而周董这次演唱会也勤于帮老婆昆凌宣传电影《天火》，让昆凌开心说：「谢谢BB！」也让外界好奇平常周董怎么称呼老婆，他也难得放下包袱透露都叫昆凌：「北鼻」。

为了和歌迷一起庆祝他出道20年，演唱会以他历年来的经典歌曲为基底，由演唱会总导演巨砲的口白揭开序幕，开场的open show就有许多穿着奇装异服的小丑、默剧演员齐聚台上，随后在演出中间也不时穿插着色彩斑斓的小丑、马戏团元素、还加入他最爱的魔术桥段，与观众互动，甚至将旋转木马搬上舞台，并播放他历年来专辑封面，华丽奇幻又充满复古及童话故事的氛围成功打造出一场精彩的「嘉年华」演唱会。

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这次在上海的演唱会，他也特别选唱18年前的经典歌曲《上海1943》送给粉丝，笑说：「那时候我应该是歌手中，最早到上海拍MV的。」他还献唱了《黑色幽默》。第三场有粉丝在他的演唱会上求婚，他打趣说：「难怪我想说怎么这么嗨，以为是因为我出来的关系，原来是有人求婚。」更因此将原本接着要唱的《淘汰》改成气氛甜蜜的《夏天的风》。

演唱会的週边商品区吸引许多粉丝选购，庆祝20周年的演唱会周边商品意义非凡，除了服饰配件，还有「嘉年华水晶球」，内置的金属旋转木马可爱又疗癒，特别限量推出的则是「告白气球」旋转音乐盒，耳熟能详的旋律，搭配手工製作的MV经典告白场景，收藏价值超高。超幸福！

新闻来源：Ettoday