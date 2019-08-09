专辑 Album音乐 Music 强！BTS《DOPE》MV点击破5亿！ by Bryan 帝琰 9 August 2019 written by Bryan 帝琰 9 August 2019 Advertisement 大势男子团体防弹少年团（BTS）的热门曲目《DOPE（绝了）》MV在YouTube的点击率在今天早上突破5亿大关。 《DOPE》收录在BTS在2015年4月所发布的迷你专辑《花样年华pt.1》，而《DOPE》也是BTS继《DNA》、《Fire》、《MIC Drop》以及《IDOL》之后，第6支破5亿点击率的歌曲。 Advertisement 目前为止除了BTS，韩国艺人中只有PSY和BLACKPINK有此记录！ 资料来源：soompi Advertisement music 0 留言 comment 0 FacebookWhatsappEmail Bryan 帝琰 previous post 【富能量】抱怨是前进的动力 You may also like BTS师弟团TXT成员接连受伤 惟有延后回归！ 8 August 2019 吴青峰即将发行第一张个人专辑《太空人》！ 7 August 2019 鬼才歌王强强联手！黄明志新歌《流浪狗》邀萧敬腾跨刀献声。 5 August 2019 TFBOYS三人新单曲 歌名串联向粉丝甜蜜告白 3 August 2019 Yise罗忆诗新单曲《三生所愿》为MV起舞 首位《又见马六甲》剧院取景艺人 2 August 2019 Red Velvet出道满5年啦！惊喜单曲《Milkshake》公开！ 1 August 2019 BLACKPINK 真的大势！《DDU-DU DDU-DU》 MV点击次数突破9亿！ 31 July 2019 周杰伦出道20周年！新巡回演唱会海报曝光！ 24 July 2019 孙燕姿迈向20周年单曲《守护永恒的爱》首播！ 23 July 2019 HEBE田馥甄第5张个人专辑进度曝光！ 18 July 2019 留言 Leave a Comment 取消回复 Cancel Reply Save my name, email, and website in this browser for the next time I comment.