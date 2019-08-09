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强！BTS《DOPE》MV点击破5亿！

by Bryan 帝琰
written by Bryan 帝琰
强！BTS《DOPE》MV点击破5亿！
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大势男子团体防弹少年团（BTS）的热门曲目《DOPE（绝了）》MV在YouTube的点击率在今天早上突破5亿大关。

《DOPE》收录在BTS在2015年4月所发布的迷你专辑《花样年华pt.1》，而《DOPE》也是BTS《DNA》《Fire》《MIC Drop》以及《IDOL》之后，第6支破5亿点击率的歌曲。

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目前为止除了BTS，韩国艺人中只有PSYBLACKPINK有此记录！

资料来源：soompi

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