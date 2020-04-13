张韶涵被cue唱《如果的事》！硬唱不完就直接喊停~

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张韶涵近年表演事业深耕中国大陆，不过和范玮琪之间的恩怨真相也始终是外界讨论焦点。张韶涵近日在节目《天赐的声音》难得合体福茂前师妹郭静，被王力宏建议合唱一曲，在讨论一番后郭静却主动提议合唱《如果的事》，也就是张韶涵和范玮琪的合唱曲，令张韶涵听了尴尬直笑，唱了几段后就直接“卡歌”。

节目上，郭静主动问：“你想要唱2个人的还是3个人的？”她疑惑问：“3个人？谁3个人？”郭静回：“就我们的《仨人》。”让她支支吾吾回说：“歌词有一点…（记不起来）。”

郭静接着问，“那你记得歌词的是哪一首？”张韶涵就回答：“我的歌。”没想到郭静主动接说：“《如果的事》吗？”张韶涵听到郭静提出当年和范玮琪对唱的歌，顿时一脸错愕，愣了一下才尴尬笑说：“喔喔…好…”

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張韶涵 Angela Chang再唱《如果的事》，和郭靜 Claire完美和聲，兩人不染塵世的天籟嗓音乾淨純粹、甜美動人，回憶殺襲來，一切都還是最初美好的模樣😊#天賜的聲音#http://t.cn/A6wUu5rj Posted by 張韶涵-涵情脈脈 on Saturday, April 11, 2020

就在唱了约1分40秒后，张韶涵突然停了下来，愣了一下就变脸说：“好就这样子，谢谢，因为Delay了，掰掰。”让一旁的郭静哈哈大笑，她也露出笑容献上拥抱，但立即转身下台。这段影片曝光后，引起网友热烈讨论，就连张韶涵粉丝都直言太尴尬，猜测应该是製作单位为了效果，才会安排两人合唱这首歌。

据悉，张韶涵、范玮琪、郭静当年曾是福茂唱片的同门师姊妹，也一起合唱过《仨人》这首歌，2005年范玮琪推出新专辑，其中的《如果的事》就是邀请张韶涵跨刀合唱，一度引起轰动，在当时成为KTV点播热门歌，没想到双姝日后友情生变，这首歌也早就“被封印”，如今还有机会看到张韶涵演唱，更让许多粉丝惊呼：“真的是活久见！”

新闻摘自：ettoday

照片摘自网络