娱乐 Entertainment明星 Celebrity 张雨剑发文喊话跟拍者 幽默搞笑文案引粉丝担忧：很想笑，但这真的很危险！ by Tofu 15 April 2020 written by Tofu 15 April 2020 Advertisement 4月14日晚，张雨剑在个人微博发文自曝被跟拍“请尾行的几位大哥别跟了，我害怕”。文中以幽默方式称“虽然最近常发广告，但真的没挣到多少钱”，指自己能找到的防身武器只有吹风机，但他也不敢用“因为贵，不舍得”。而有网友调侃称他有什么值得跟拍的，引张雨剑自黑回应“我认同！好好聊聊我甚至可以提供摆拍服务！” 搞笑文案虽引起粉丝们笑点，但也担忧喊话抵制“跟拍”行为，更希望张雨剑出入要更加谨慎。 Advertisement 资料来源：新浪娱乐 Advertisement Entertainment 0 留言 comment 0 FacebookWhatsappEmail Tofu previous post 《夫妻的世界》原版《Doctor Foster》被轰烂结局？网敲碗求韩版慎重改编 next post 张新成机场被几百人粉丝狂追 深夜发文呼吁「不要接送机」：请大家还是关注我的作品 You may also like 张新成机场被几百人粉丝狂追 深夜发文呼吁「不要接送机」：请大家还是关注我的作品 15 April 2020 《夫妻的世界》原版《Doctor Foster》被轰烂结局？网敲碗求韩版慎重改编 15 April 2020 虞书欣上综艺节目被袭胸？！工作室回应：是误会，请停止转发 14 April 2020 疫情期间《陀枪师姐2020》拍摄受影响？宣萱：改了剧本 14 April 2020 金喜爱《夫妻的世界》家暴戏码零NG，全都来真的！ 14 April 2020 N号房受害者确定有「知名歌手、演员」！ 14 April 2020 结婚20年，木村拓哉「首公开夫妻合照」 14 April 2020 魏大勋剧组庆生不见杨幂现身 14 April 2020 再被拍！杨幂和魏大勋同回酒店庆生，魏大勋微博动态引热议 13 April 2020 大马外送小哥琴艺精湛！ 13 April 2020 留言 Leave a Comment 取消回复 Cancel Reply Save my name, email, and website in this browser for the next time I comment.