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张雨剑发文喊话跟拍者 幽默搞笑文案引粉丝担忧：很想笑，但这真的很危险！

by Tofu
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张雨剑发文喊话跟拍者 幽默搞笑文案引粉丝担忧：很想笑，但这真的很危险！
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4月14日晚，张雨剑在个人微博发文自曝被跟拍“请尾行的几位大哥别跟了，我害怕”。文中以幽默方式称“虽然最近常发广告，但真的没挣到多少钱”，指自己能找到的防身武器只有吹风机，但他也不敢用“因为贵，不舍得”。而有网友调侃称他有什么值得跟拍的，引张雨剑自黑回应“我认同！好好聊聊我甚至可以提供摆拍服务！”

搞笑文案虽引起粉丝们笑点，但也担忧喊话抵制“跟拍”行为，更希望张雨剑出入要更加谨慎。

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资料来源：新浪娱乐

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