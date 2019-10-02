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张钧甯和内衣厂商高层有暧昧  本人亲自辟谣！

by Vicky 丽盈
written by Vicky 丽盈
张钧甯和内衣厂商高层有暧昧  本人亲自辟谣！
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今早台媒《镜週刊》爆出张钧甯曾和内衣厂商高层关系暧昧，住在帝宝的Charles为了追求她，不惜手捧700万台币请她代言，而张钧甯则亲手写感谢卡给对方，更被男方的有人爆料“两人拥抱亲吻都有”，但最终张钧甯仍不承认对方。对此，张钧甯工作室和女神本人都出面回应。

消息爆出后，张钧甯的工作室发文驳斥报道：[张钧甯女士一直以来专注于表演及慈善事业，却因今日某週刊所刊发之张钧甯女士非事实报导而伤及名誉，本工作室对此深表遗憾。希望媒体和网友停止扩散相关不实新闻，消除影响，工作室对此将保留法律追诉权。]

随后张钧甯也在脸书发文，驳斥不实报道，得到网友们的留言支持。

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全文如下：

我个人一向尊重新闻自由， 媒体的任何报导只要是符合事实，不但是他们的权利也是他们的责任。但是报导自由、新闻自由绝对不能被滥用成为凭空捏造、杜撰事实而不负责任的歪曲报导。

然而今日（2019年10月2日）的镜週刊针对本人与Charles先生的报导，就是一个令人感到遗憾的不实新闻。这则新闻对于我个人，和我的家人都造成了莫大的伤害。

我和Charles先生只有单纯业务上的往来，没有所谓的收礼，没有和家母一起到所谓的昂贵餐厅与他用过餐，更没有和他单独回家过，当然也就不可能有过任何亲密行为。报导中刊登的卡片，是我逢年节寄送给所有合作伙伴的祝贺卡，却被拿来这样做文章，我感到非常的不解与难过。

因为充分体认到媒体朋友们工作的辛苦，本人对于新闻媒体的回应一向低调，但这一次镜週刊的不实报导，已经不仅仅伤害我个人的名声，更伤害亲人形象。我在遗憾、无奈、和伤心之馀，除了在这裡站出来澄清之外，并将保留后续採取必要的法律追诉之权利。

 

早前报道请点 One FM

 

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