张钧甯「搞暧昧撩男」手段高明  礼物都要X2

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台湾女星张钧甯上月25日被直击和邱泽的关系亲密，男的也罕见的认爱并透露以结婚为前提交往，没想到却被张钧甯打枪人家，把两人关系定调是「传闻」甚至「困扰」。今天台媒爆出，其实张钧甯很会搞暧昧，还爆出她和比基尼品牌LeRêve的负责人Charles Chen的暧昧过程。

据太媒报道，她的这类暧昧手段往往使对象误以为「有谱」，历来苦主比比皆是。知情读者以书信方式进一步揭露，曾经追她的内衣厂商高层，最早捧了新台币500万元请她代言，后来一瞬跳到7、800万元之高，这名内衣厂商高层，其实就是该牌执行长，不过他也有被张钧甯摆了一道的惨痛经验。

据悉，这名执行长的英文名字是Charles Chen，为内衣、比基尼品牌LeRêve的负责人，经查找后，中文名字叫作陈柏坚。根据读者提供的消息，该牌在草创时期，都还没有赚钱，本来以新台币500万元请张钧甯代言，结果张钧甯方把价钱提高到7、800万元。由于 Charles似乎非常热爱张钧甯，点头答应了如此高价。

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不仅如此，张钧甯明明代言内衣，但尺度不可思议地保守，而负责人Charles也同意了。据了解，Charles借代言和张钧甯暧昧时，女方还亲手写了图文并茂的「谢卡」，里头一张侧身挺奶照，对着Dear Charles写道：「别忙坏了就不顾健康！把最深的祝福传递给你。」

更八卦的是， 台媒爆出Charles当时已经有正牌女友，但还千方百计追求张钧甯，两人多次去高档餐厅用餐，而且在明知对方有女友的情况下，张钧甯也去过Charles的家中喝酒，据Charles本人转述给友人的说法，「也是拥抱亲吻都有」，足见两人确实极度暧昧。此外，据友人的说法，「听他（ Charles）本人说，很多大餐都需要连张妈妈一起请，三节礼物也是都要×2。」。

不过现实的是，由于 Charles跟张钧甯在谈续约时，因为价钱没有达到张妈妈的要求，「之后就慢慢没联系了。」最终Charles跟原本的女友分手，而张钧甯还转爱亿级执行长。

新闻来源: Ettoday & Ettoday