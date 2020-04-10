张超遭爆「噼腿N女」带小三堕胎！　被发现房里有女生内裤

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中国男星张超因曾演出《神鵰侠侣》、《夏至未至》、《独家记忆》等剧受到瞩目，9日他却突然遭前女友赵格格控诉是「恶心渣男」，曾劈腿多位圈内女星、恐吓要对女友泼硫酸，引发争议。他晚间出面回应，承认没有处理好分手问题，但强调并未劈腿，「对因此无辜被牵连其中的其他人，我表示由衷的歉意。」

张超发文道歉：「非常抱歉，我没想到在已经结束恋爱关系后，自己的感情问题，会被在公众面前谈论。」他承认曾经和赵格格交往，之后选择分开，没有处理好分手问题「给她造成了伤害」，但也澄清这段感情中就只有2个人，没有他人介入，无论是对于前女友还是被牵扯其中的人，都感到非常抱歉。

据悉，赵格格9日清晨在微博发文，痛诉跟张超交往1年多却遭到谎言背叛，「他一边和我说着他想娶我，一边出轨。他一边说着我们的感情不会被琐事影响，一边和另一个女人夜夜做爱。」她自爆曾在半年内为张超吃3次紧急避孕药，也发现对方带其他女生去堕胎的证据，还点名女星金晨、邓郁立、艾丽都是小三之一，但被金晨和邓郁立否认。

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在张超发文否认劈腿之后，赵格格再度PO出部分对话纪录，爆料曾在交往期间发现男友房里有女生内裤，也证明自己曾跟邓郁立讨论过这件事。她嘲讽张超的道歉文：「大清亡了多少年了，还要三妻四妾吗？三人行吗？三个人一起过吗？我说不出来我的感受，看着他发的微博我也挺想笑，无辜被牵连？无辜不无辜你自己心里清楚也明白，我不无辜？」决心跟张超槓到底。

新闻来源： ETtoday