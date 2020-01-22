张艺兴自认不适合恋爱：无趣和脾气不好

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28岁的张艺兴如今不再是当初的“小绵羊”了。现在的他影视歌三栖齐头并进，一年到头都很忙，根本没时间谈恋爱，使粉丝都替他的幸福操心，甚至被调侃为“禁欲系艺人”！

而鲜少谈及感情生活的他在最新一期的综艺节目《仅三天可见》中，表示最不适合的事就是谈恋爱，还提到原因：因为自己“性格无趣、脾气不好、还要每天工作见不到人”。

从张艺兴的话中看出他是一个对感情很谨慎的男人，他认为“我喜欢你”四个字很难说出口。一旦说出口，他也会认真对待这段感情。对于28岁的张艺兴来说，他把90%的时间都花在了事业上，这样的年纪打拼事业是非常正确的选择。但其实张艺兴内心是渴望谈恋爱的，或者已经有了心上人，但是他压根就没时间去恋爱。偶像真的很辛苦，连谈一场恋爱都成为了奢望。

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接着，主持人姜思达问到张艺兴：你为了舞台可以放弃什么？张艺兴几乎没有思索的就回答出了那一个答案：生命。他是一个把舞台看得比生命还重要的一个艺人。他可以为舞台奉献自己的所有。在舞台上的他是耀眼的，是开心的。

作为韩国练习生经过艰苦训练出道的他，能够拥有自己的舞台是多么的不容易。很多次都能看到张艺兴在机场一边走路一边拿着手提电脑创作的场景；也能看到他在得到重要的音乐奖项时跪地亲吻舞台，可见他是真的喜欢这个舞台不惜放弃生命。

虽然有网友表示大可不必放弃生命，但张艺兴的敬业程度可是娱乐圈出了名的，也祝福张艺兴能够爱情事业两得意。

新闻摘自：腾讯娱乐

照片摘自网络