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张艺兴、陈伟霆、宝石春晚和观众一起「左边跟我一起画个龙」

by Tofu
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张艺兴、陈伟霆、宝石春晚和观众一起「左边跟我一起画个龙」
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2020央视春节联欢晚会看点满满，除了有易烊千玺、罗志祥、王嘉尔王俊凯、李荣浩、于晓两组神仙组合之外，张艺兴、陈伟霆和宝石的《野狼Disco》也让粉丝们嗨翻天！陈伟霆的皮衣撩和张艺兴后空翻的舞蹈功力搭配着新年rap表演，真的是忍不住也跟着一起「左边跟我一起画个龙」。

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精彩片段：

 

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