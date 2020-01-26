娱乐 Entertainment明星 Celebrity 张艺兴、陈伟霆、宝石春晚和观众一起「左边跟我一起画个龙」 by Tofu 26 January 2020 written by Tofu 26 January 2020 Advertisement 2020央视春节联欢晚会看点满满，除了有易烊千玺、罗志祥、王嘉尔和王俊凯、李荣浩、于晓两组神仙组合之外，张艺兴、陈伟霆和宝石的《野狼Disco》也让粉丝们嗨翻天！陈伟霆的皮衣撩和张艺兴后空翻的舞蹈功力搭配着新年rap表演，真的是忍不住也跟着一起「左边跟我一起画个龙」。 Advertisement 精彩片段： Advertisement Entertainment 0 留言 comment 0 FacebookWhatsappEmail Tofu previous post TFBOYS春晚同台不合体表演 三小只首分开分别搭档李荣浩、罗志祥、王嘉尔等 next post 《王子变青蛙》CP隔15年合体！明道搂陈乔恩放闪 网友直呼勾回忆：最爱台剧之一 You may also like 叶问次子叶正大年初一病逝 享寿83岁 26 January 2020 《王子变青蛙》CP隔15年合体！明道搂陈乔恩放闪 网友直呼勾回忆：最爱台剧之一 26 January 2020 TFBOYS春晚同台不合体表演 三小只首分开分别搭档李荣浩、罗志祥、王嘉尔等 26 January 2020 罗志祥、王嘉尔、易烊千玺等颜值超高组合帅气同台春晚表演 26 January 2020 杨丞琳新年陪婆婆包饺子 甜喊老公李荣浩：唱完就赶快回家吧 26 January 2020 S.H.E三朵金花新年同框献祝福 劲宝「最可爱的乱入」惹粉丝直呼：太可爱了 25 January 2020 盘点成龙5部最好看的电影 25 January 2020 辰亦儒「说到做到」，2年后真的结婚了！ 25 January 2020 澳洲华裔网红机上诈伤获免费升舱？网友怒骂LOW 24 January 2020 TVB经典系列《法证先锋4》3大必看要点！ 24 January 2020 留言 Leave a Comment 取消回复 Cancel Reply Save my name, email, and website in this browser for the next time I comment.