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张致恒终于认劈腿！

by Vicky 丽盈
written by Vicky 丽盈
张致恒终于认劈腿！
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香港男星张致恒早前宣布要娶粉丝雯雯，却被「女友们」接连控诉劈腿，疑似同时脚踏5条船，连日来受到大众狂轰。他5日终于在Instagram发文，承认自己欺骗了所有交往对象，一方面对女友们谎称「雯雯用小孩逼婚」，一方面又跟未婚妻说已经跟其他女生分手，不料如今谎言全被戳破，「我感到万分愧疚。」

据悉，张致恒从2016年开始和梁皓恩交往，日前却突然宣布要和女粉丝雯雯结婚，而对方还已经为他生下小孩。5日他终于公开向女友道歉，「一直以来她都以为我是和她一个人交往，直到我公开事件，才发现原来一直以来都被蒙在鼓裡，浪费了她的青春、她的时间。」他自责不负责又恶劣，不配得到梁皓恩原谅，但还是想公开说声「对不起」。

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除此之外，张致恒也承认欺骗其他女生「雯雯用小孩威胁结婚」，导致如今事情爆发后，连未婚妻都受到不少批评。但事实上，雯雯并没有用小孩威胁他，甚至也是被欺骗的受害者之一，一直以为张致恒已经和梁皓恩分手了。


张致恒4日晚间就曾出面求大众放过：「不要再闹我的未婚妻雯雯和我的小孩，他们是无辜的，我求求大家……对不起大家！」他5日也再次澄清：「小孩是我坚决生下来的，她一直原谅、迁就、忍让我。我希望一些对她失实的指控可以暂停，在这裡用我最真诚的心向她道歉。」

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