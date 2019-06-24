张柏芝小儿子生父是他？英国籍高帅型男工程师曝光！

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香港女星张柏芝（张栢芝）2018年底证实声下第3胎「小王子」，一直以来都没有公开亲生父亲是谁，也因此谣言不断。近日有网友整理一系列照片，推测她的小儿子疑似是中英溷血儿。

网友发现张柏芝离婚后，曾多次和一名英国籍男子Leo合照，男方疑似在新加坡工作，担任软体工程师，年龄小她3至5岁，过去在她的不少照片中都可以见到男方身影，就连在怀孕期间，她也曾分享过儿子Quintus和Leo的鬼脸照片，看来关係应该不错，不过目前翻看她的IG，照片几乎已经被清空。

事实上，张柏芝和Leo不是第一次被怀疑是情侣关係，早在2013年就有新加坡媒体翻出多张2人合照，此外她曾在受访中提过，之所以喜欢新加坡是因为喜欢运动，「在这裡可以畅快滑水。」之后就被发现她和Leo戏水的身影。

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▲网传张柏芝小儿子的生父可能是这位英国籍工程师。（图／翻摄自《腾讯网》）

循着这些脉络，网友推测「小王子」可能是中英溷血儿，不过不管是Leo或是张柏芝都没有公开证实。除此之外，此前又有另一说法是，陆媒爆料有知情人士透露，张柏芝因为第3胎诞生前就和孩子的生父分手，所以才会一直没有提到对方身分。究竟真相为何，可能还是只有她自己知道了。

资料来源：ETtoday

日期：2019年6月24日