娱乐 Entertainment明星 Celebrity 张柏芝为二儿子庆生 首晒3个儿子同框照！网友直呼：Quintus越大越像谢霆锋 by Tofu 13 May 2020 written by Tofu 13 May 2020 Advertisement 5月12日晚，张柏芝在社交圈发文为二儿子庆生，写道“Quintus生日快乐”。除了晒出与Quintus的单独合影，也首次晒出3个儿子的同框照！只见张柏芝单手抱着小儿子，依靠在大儿子Lucas肩膀，画面温馨十足。照片发出后迎来不少网友直呼：“不知不觉儿子们都这么大了啊”、“Quintus越来越像谢霆锋了”。 Advertisement 据悉张柏芝在2018年12月证实自己产下第三胎，对三儿子生父身份保密至今。 资料来源：新浪娱乐 Advertisement Entertainment 0 留言 comment 0 FacebookWhatsappEmail Tofu previous post 《降魔的2.0》剧透｜马国明离魂身死 只有一招能“返生” next post 美到逆天的木村拓哉女儿心美和光希家中运动被赞很Fit！7000尺豪宅一并曝光！ You may also like 效力16年！杨秀惠发文宣布离开TVB：之后会继续努力照顾好家庭和生意 13 May 2020 林宥嘉爱女Pippi满月大派礼盒！圆滚大眼睛的正面照曝光！ 13 May 2020 美到逆天的木村拓哉女儿心美和光希家中运动被赞很Fit！7000尺豪宅一并曝光！ 13 May 2020 《降魔的2.0》剧透｜马国明离魂身死 只有一招能“返生” 13 May 2020 杨幂遭变态偷拍裤底！还在网上分享！ 13 May 2020 《青春有你2》总决赛直播定档！ 12 May 2020 郑俊英崔钟勋性侵案上诉得直！双双都获得减刑！ 12 May 2020 经典恐怖片《咒怨》首度改编剧集！Netflix《咒怨之始》正式预告出炉！[内有预告] 12 May 2020 快讯！赖弘国LIVE「亲口揭离婚真相」！ 12 May 2020 《青春有你2》练习生谢可寅遭黑粉死亡威胁 “不停止投票，三天内死于市场” 12 May 2020 留言 Leave a Comment 取消回复 Cancel Reply Save my name, email, and website in this browser for the next time I comment.