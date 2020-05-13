主页 Home #OneLittleThing娱乐 Entertainment 张柏芝为二儿子庆生 首晒3个儿子同框照！网友直呼：Quintus越大越像谢霆锋
娱乐 Entertainment明星 Celebrity

张柏芝为二儿子庆生 首晒3个儿子同框照！网友直呼：Quintus越大越像谢霆锋

by Tofu
written by Tofu
张柏芝为二儿子庆生 首晒3个儿子同框照！网友直呼：Quintus越大越像谢霆锋
Advertisement

5月12日晚，张柏芝在社交圈发文为二儿子庆生，写道“Quintus生日快乐”。除了晒出与Quintus的单独合影，也首次晒出3个儿子的同框照！只见张柏芝单手抱着小儿子，依靠在大儿子Lucas肩膀，画面温馨十足。照片发出后迎来不少网友直呼：“不知不觉儿子们都这么大了啊”、“Quintus越来越像谢霆锋了”。

Advertisement

据悉张柏芝在2018年12月证实自己产下第三胎，对三儿子生父身份保密至今。

资料来源：新浪娱乐

Advertisement

0 留言 comment
0
FacebookWhatsappEmail

You may also like

效力16年！杨秀惠发文宣布离开TVB：之后会继续努力照顾好家庭和生意

林宥嘉爱女Pippi满月大派礼盒！圆滚大眼睛的正面照曝光！

美到逆天的木村拓哉女儿心美和光希家中运动被赞很Fit！7000尺豪宅一并曝光！

《降魔的2.0》剧透｜马国明离魂身死　只有一招能“返生”

杨幂遭变态偷拍裤底！还在网上分享！

《青春有你2》总决赛直播定档！

郑俊英崔钟勋性侵案上诉得直！双双都获得减刑！

经典恐怖片《咒怨》首度改编剧集！Netflix《咒怨之始》正式预告出炉！[内有预告]

快讯！赖弘国LIVE「亲口揭离婚真相」！　

《青春有你2》练习生谢可寅遭黑粉死亡威胁 “不停止投票，三天内死于市场”

留言 Leave a Comment

Save my name, email, and website in this browser for the next time I comment.

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More