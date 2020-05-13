张柏芝为二儿子庆生 首晒3个儿子同框照！网友直呼：Quintus越大越像谢霆锋

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5月12日晚，张柏芝在社交圈发文为二儿子庆生，写道“Quintus生日快乐”。除了晒出与Quintus的单独合影，也首次晒出3个儿子的同框照！只见张柏芝单手抱着小儿子，依靠在大儿子Lucas肩膀，画面温馨十足。照片发出后迎来不少网友直呼：“不知不觉儿子们都这么大了啊”、“Quintus越来越像谢霆锋了”。

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据悉张柏芝在2018年12月证实自己产下第三胎，对三儿子生父身份保密至今。

资料来源：新浪娱乐