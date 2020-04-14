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张新成机场被几百人粉丝狂追 深夜发文呼吁「不要接送机」：请大家还是关注我的作品

by Tofu
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张新成机场被几百人粉丝狂追 深夜发文呼吁「不要接送机」：请大家还是关注我的作品
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因电视剧《冰糖炖雪梨》而人气暴增的男主张新成，4月14日在机场被几百人粉丝狂追，让新男友不得不在个人微博发文呼吁大家“疫情期间不要聚集，不要接送机，注意安全，做好自身防护”。

最后更感谢粉丝们的喜爱“我觉得演员应该用作品来回馈大家”，因此他更希望“大家还是关注我的作品”。虽然并无使用严厉的字句，但间接透露希望粉丝理智追星，抵制私生行为。

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