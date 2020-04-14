娱乐 Entertainment明星 Celebrity 张新成机场被几百人粉丝狂追 深夜发文呼吁「不要接送机」：请大家还是关注我的作品 by Tofu 15 April 2020 written by Tofu 15 April 2020 Advertisement 因电视剧《冰糖炖雪梨》而人气暴增的男主张新成，4月14日在机场被几百人粉丝狂追，让新男友不得不在个人微博发文呼吁大家“疫情期间不要聚集，不要接送机，注意安全，做好自身防护”。 最后更感谢粉丝们的喜爱“我觉得演员应该用作品来回馈大家”，因此他更希望“大家还是关注我的作品”。虽然并无使用严厉的字句，但间接透露希望粉丝理智追星，抵制私生行为。 Advertisement Advertisement Entertainment 0 留言 comment 0 FacebookWhatsappEmail Tofu previous post 张雨剑发文喊话跟拍者 幽默搞笑文案引粉丝担忧：很想笑，但这真的很危险！ You may also like 张雨剑发文喊话跟拍者 幽默搞笑文案引粉丝担忧：很想笑，但这真的很危险！ 15 April 2020 《夫妻的世界》原版《Doctor Foster》被轰烂结局？网敲碗求韩版慎重改编 15 April 2020 虞书欣上综艺节目被袭胸？！工作室回应：是误会，请停止转发 14 April 2020 疫情期间《陀枪师姐2020》拍摄受影响？宣萱：改了剧本 14 April 2020 金喜爱《夫妻的世界》家暴戏码零NG，全都来真的！ 14 April 2020 N号房受害者确定有「知名歌手、演员」！ 14 April 2020 结婚20年，木村拓哉「首公开夫妻合照」 14 April 2020 魏大勋剧组庆生不见杨幂现身 14 April 2020 再被拍！杨幂和魏大勋同回酒店庆生，魏大勋微博动态引热议 13 April 2020 大马外送小哥琴艺精湛！ 13 April 2020 留言 Leave a Comment 取消回复 Cancel Reply Save my name, email, and website in this browser for the next time I comment.