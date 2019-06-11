张伦硕纪念与钟丽缇恋爱4周年，甜蜜合照羡煞旁人

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11日，张伦硕发长文纪念与钟丽缇恋爱四周年，并表示一路走来的经历、遇到的善良和恶意，彼此都很不容易，“无论外界如何猜测如何演绎依然倔强的在一起。未来的路还很长，还有很多高山险阻需要去克服去攀越。”

张伦硕刚刚在微博分享和老婆钟丽缇穿情侣装的九宫格照片，庆祝两人恋爱四周年。

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照片中，两人手牵手在街头漫步、有的深情相拥、甜蜜对视，有的则是一起体验攀岩运动和垂直滑梯，幸福的生活羡煞旁人。张伦硕也感慨地写道，“转眼四年了……看看走过的路，经历过的事情，遇到的善良和恶意，我们也是不容易啊。超越了地域，超越了时光，超越了世俗，无论外界如何猜测如何演绎依然倔强的在一起。未来的路还很长，还有很多高山险阻需要去克服去攀越，只要还有希望这世界上没有什么不可能。”

2015年，张伦硕和钟丽缇合作真人秀节目《如果爱》日久生情。2016年，两人举办婚礼，相差12年的姐弟恋修成正果。虽然两人经常放闪，但由于钟丽缇曾有过两段婚姻，生育了三个孩子，事业上“女尊男卑”和年龄差距都让他们的恋爱之路一直备受争议。今年5月，两人在真人秀《我最爱的女人们》中多次为生活小事吵架的镜头也曾让不少网友质疑两人之间的相处方式。不过，张伦硕在今天这个特别的日子甜蜜告白老婆，看来他们的关系并没有受到外界影响。