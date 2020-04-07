生活 Lifestyle 应对疫情爆发！日本宣布部分地区进入紧急状态！ by Bryan 帝琰 7 April 2020 written by Bryan 帝琰 7 April 2020 Advertisement 根据日本NHK报道，日本首相安倍晋三刚刚宣布进入紧急状态，以应对持续蔓延的新冠病毒疫情。 紧急状态措施涵盖东京都、大阪府、埼玉县、千叶县、神奈川县、兵库县和福冈县，持续一个月。 进入紧急状态后，上述地区的知事可以宣布多项措施，包括要求居民停止不必要外出、学校停课、人流量大的商业和公共设施停止运营、停止举行体育和文娱等活动。 Advertisement 有分析人士表示，虽然这类措施没有强制力和惩罚手段，但基本上会得日本民众的配合以及遵守。 新闻摘自：新浪国际 照片摘自网络 Advertisement Lifestyle 0 留言 comment 0 FacebookWhatsappEmail Bryan 帝琰 previous post 实行行动管制令至今 因违反而被逮捕人士达到6452人！ You may also like 实行行动管制令至今 因违反而被逮捕人士达到6452人！ 7 April 2020 【4月份申请】11% EPF、BPN 国家关怀援助金 | 附上申办教学 7 April 2020 大马疫情红区增至18个！1208个隔离中心，包括41间高级酒店！ 7 April 2020 英国首相鲍里斯-约翰逊病情恶化 被送往重症监护病房 7 April 2020 关怀中小型企业附加配套要点看这里！ 6 April 2020 早前确诊新冠肺炎的1家7口 全部治愈出院啦！ 6 April 2020 IKEA Tebrau食物外带区⼀员⼯确诊新冠肺炎！柔佛分⾏暂关闭进⾏消毒⼯作~ 6 April 2020 破产或黑名单者可申请BPN 6 April 2020 【在家做的事】5 招让孩子适度玩 3C 5 April 2020 父母含泪护送上救护车的13岁确诊少年 目前病情逐渐好转 4 April 2020 留言 Leave a Comment 取消回复 Cancel Reply Save my name, email, and website in this browser for the next time I comment.