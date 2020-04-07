应对疫情爆发！日本宣布部分地区进入紧急状态！

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根据日本NHK报道，日本首相安倍晋三刚刚宣布进入紧急状态，以应对持续蔓延的新冠病毒疫情。

紧急状态措施涵盖东京都、大阪府、埼玉县、千叶县、神奈川县、兵库县和福冈县，持续一个月。

进入紧急状态后，上述地区的知事可以宣布多项措施，包括要求居民停止不必要外出、学校停课、人流量大的商业和公共设施停止运营、停止举行体育和文娱等活动。

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有分析人士表示，虽然这类措施没有强制力和惩罚手段，但基本上会得日本民众的配合以及遵守。

新闻摘自：新浪国际

照片摘自网络