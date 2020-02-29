年轻时千万别做这8件事！否则30岁时后悔莫及！

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青春是一场大雨，即使感冒了，还盼望回头再淋它一次。时光匆匆，当我们一眨眼挥别了青春时光，心里总是想回到过去，虽然这只是一个不切实际的幻想。然而，20多岁的时候，相信很多人对未来并没有一个明确的概念。

想到自己还有大把青春，于是肆意挥霍青春、大胆尝试各种新鲜事物、随意浪费时间成了习惯。种种不成熟的行为， 10年或20年后回想起来，会让人感到后悔。国外媒体《Bright Side》就提出了8大不良习惯，提醒大家留心注意，免得老来后悔。

#1 月光族

一个月最开心的一天就是出粮的那一天，但是领薪水不久后却又开始喊穷，是不少年轻人的写照。这是为什么呢？以犒赏自己为名，光临高档餐厅、疯狂shopping买一些奢侈品或没有实际用途的物品等，没有储蓄的习惯，也没有对未来多做考虑。当挥霍成为习惯，有些人到了月尾甚至不得不向人熟人借钱度日。

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每个月都成为月光族，因此就算辛勤工作了做了数年，还是无法筹集足够的钱买房子、买车子等。只能眼巴巴的看着身边的朋友一个接一个拥有属于自己的“安乐窝”，自己自能在一旁后悔自己年轻时候的挥霍作风。

#2 盲目跟随潮流

少年人有着一颗凡是都想尝试的心，因此不少人都有注意试下最流行的时尚，以便自己能够走在时尚潮流的尖端。时不时就会为自己添购衣服、小配件等，让自己看起来更为时髦，一旦养成这种习惯，那么可想而知，花钱就犹如流水啊！衣服嘛，传出属于自己的style，让自己穿起来舒服才是最重要的。

#3 只与老朋友联系

求学时期，我们结实了很多朋友，大家一起并肩走过那段对抗assignment征服各种大大小小test与quiz的日子。时不时还会一起结伴去打球，看戏，逛街，看lengzai lenglui。然而，毕业进入社会之后，渐渐地时间都被工作给占据了，朋友之间的关系也渐渐疏离了。人与人之间的关系是需要用心去经营的，否则久而久之就会淡化，最终变成曾经熟悉的陌生人。因此，不管再怎么忙都好，应该要与朋友保持联系，毕竟人是群居的，不能长期solo啊！抑或可以考虑参加gym 或者其他club的member，藉此拓展自己的朋友圈。

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