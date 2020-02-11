年纪轻轻就有白发？！原来和这个有关！

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压力使人头发变白是有迹可循的。

哈佛大学研究员针对此事专门展开了一项研究，他们发现压力激活了掌管“战斗或逃避”反应的部分神经，继而对毛囊中的色素再生干细胞造成了永久性伤害。他们的研究结果被发表于《Nature》科学杂志中，为压力如何影响人体提供了新的解释。

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为了将压力与头发变白联系起来，研究人员从全身反应开始，逐步放大各个器官系统，细胞与细胞之间的相互作用，并最终扩展到分子动力学。这一过程需要各种研究工具，包括操纵器官，神经和细胞受体的方法。因此，研究员尝试了各种不同方法组合来解决这个非常基本的生物学问题。作为研究团队一员的Ya-Chieh Hsu指出，他们原先就预设压力对身体有害，但是他们发现的压力所带来的有害影响却超出了原本的想象。利用老鼠进行实验的几天后，他们发现到在压力之下所有色素再生干细胞都丢失了。一旦它们消失了，就无法再生成颜料，损害情况是永久性的。传统上，急性应激，特别是战斗或逃避反应，被认为对动物的生存有利。但是在这种情况下，急性应激会导致干细胞永久枯竭。

压力人人有，只是在于如何去与它和平共处，不让它给自己压垮。压力与推动力，对于有的人而言是等号，有的人却认为丝毫没有干系，将压力化为推动力是一个说易行难的东西。

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