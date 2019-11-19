年度必看的圣诞电影！《Last Christmas》即将上映！

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由Emilia Clarke和Henry Golding主演的电影《Last Christmas》即将在马来西亚上映！

据悉，这一部电影的灵感是来自1984年的经典歌曲《Last Christmas》,相信很多人对这首都有印象。

和一般圣诞电影的不同，《Last Christmas》更像是一部在圣诞糖衣包装下的剧情电影。主要带出的是通过人际关系对自我探索的故事。特别是女主角对家人情感连接以及自身的多愁善感。

Emilia Clarke在片中饰演Kate，是一位穿着小精灵绿色制服的圣诞饰品专卖店的店员，令人惊喜的是，Emilia Clarke的喜剧天分终于在这部电影有得发挥，搞笑但又不做作，绝对令观众喜爱。

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至于我国明星Henry Golding，去年在《Crazy Rich Asians》崭露头角之后，星路大开，在电影中的表现也不失水准。

他们俩饰演的情侣很有效果，自然活力，值得称赞。另外，杨紫琼也在电影中展现了喜剧表演风格，令人印象深刻。

据悉，这部电影全片都在英国拍摄，伦敦的街景和圣诞装饰绝对会令观众大开眼界，非常漂亮，看了之后会有想飞去英国伦敦感受圣诞气息的冲动。

还有还有，One FM要送你去看《Last Christmas》！这个星期，全天候守着One FM，在听到指定提示后call in进来并告诉我们“你收过最糟糕的礼物是什么？” 就有机会赢取 《Last Christmas》 电影首映邀请柬啦！

照片视频摘自网络