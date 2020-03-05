年差19岁不是问题！孟耿如和黄子佼正式登记结婚！

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艺人孟耿如和黄子佼在今天正式登记结婚，她透过粉丝专页写下长文向大家报喜，一开始就坦承以前都不知道遇见想走一辈子、对的那个人是什麽感觉，但在和老公相处的时候一直有这样的感觉，因此登记结婚在交往这段期间“只是待办事项”，难得的甜蜜告白让大家看得也甘愿被闪！

孟耿如发文透露2020年3月5日正式和黄子佼登记结婚：「心中的感觉就已经是「好像就是他了」！所以登记这件事早已成为待办事项；以前总是不能理解，你知道『就是他了』的这种感觉到底是什麽，哈哈，但直到你遇到你就会明白！」

交往这麽长一段时间以来，黄子佼总是不吝啬称赞孟耿如有多棒有多好，偶尔还会来个浪漫惊喜，孟耿如甜蜜地说：「我们一直很好，很少很少吵架，有时斗了个嘴心裡还会觉得，耶！我们的生活多了点不同的趣味。」谈到这段相差19岁的感情，她认为：「年龄差距目前始终没有成为我们的问题，我想爱情的力量真的是很伟大的。」

对于外界的支持和身分的变化，孟耿如是喜悦的：「谢谢一路上爱看我们放闪的朋友们，我和他这辈子说长不长说短不短，生活没有特别改变，只是以后成为黄太太听起来比较老而已，谢谢关心我们的你们，我们会继续把爱带给大家！」

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黄子佼也在Instagram以诗的格式特别写下：

#登记 #如佼似漆

２０１３起相恋

２０１８求婚后

２０２０的今晨

透过官方的手续

我们正式变夫妻

合法的陪伴彼此

走向另一段旅程

在人心惶惶时期

我俩也难免焦虑

无论是工作延宕

公私的节奏乱调

人算总不如天算

幸好我们有对方

眼前唯一笃定的

就是和你走下去

双手握著不嫌累

坐著对看不尴尬

永远话题不缺乏

互相扶持与依靠

互相砥砺与进化

擦拭过往的尘埃

愿为彼此而闪亮

希望这小小喜讯

带来的一股暖流

能稍微抚慰人心

很多观众常提醒

说六年一班的我

早该结婚生子了

我总想告诉他们

每个人机遇不同

或者是任务不一

有人拥青梅竹马

有人爱一波三折

但几岁就该成家

几岁就开生孩子

绝对不该是定律

还不如谨慎以对

等笃定确认的人

重点是白头偕老

永浴爱河非口号

外面世界不可控

先让自己变更好

我曾羡慕某些人

很早遇到对的人

成家育孩顺势走

但我清楚的知道

谈恋爱是一回事

心跳加速两回事

牵手过日子人选

太多勇敢挑战者

都换来满身伤痕

而我多变又幼稚

直到活到四十几

身心灵渐趋平衡

才敢往前走一步

不想失败的一步

祈愿唯一的一步

确定有把握经营

笃定有能力承担

认定有共识逻辑

感谢亲爱的耿如

你出现的有点晚

但真是我的福气

谢谢你包容体谅

谢谢你给我自信

谢谢你託付爱情

谢谢你无私相处

谢谢你激发乐活

谢谢你当我后盾

谢谢你做我家人

谢谢你愿嫁给我

过往现在或未来

我不可能是完美

但在每一个明天

我会为你再改变

前年三月的求婚

今天终于合法化

黄太太，我爱你

新闻摘自：ettoday

照片摘自网络