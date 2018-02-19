年初四记得呆在家，因为有两个 VIP 会来拜访你哦！

今天年初四，很多人一定会说…

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而你会是这个样子

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但其实年初四，是迎神日，有两位 VIP 会来拜访你和家人！

他们就是灶神和财神！

这一天，一家大小会在一大清早忙东忙西的，为了求佑家人在新的一年有好彩头，平平安安地过一整年，最重要的是，希望今年大家一起 Huat 啊！

挥手过往，尘埃落定

根据民间传统的说法，众神返回天庭述职，在大年初四便陆续下凡，开始他们新的一年的工作。因此在传统习俗年初四接神时，家家戶戶都会准备一些鲜花、素果等，也有人准备年糕、汤圆等，为神明「洗尘」。

然而，空气中依然有尘垢，要真正「洗尘」，就要过滤空气啦!

全新 Panasonic 冷气机透过 Nanoe-G 纳米离子吸附及去除有害物质，从冷气机释放出微粒水离子，可帮助吸附空气中的尘垢及有害物质，集中附着到滤网上，并从房间的各个角落除去。

除了尘垢，还有肉眼看不见的空中浮动菌。这些有害菌体有可能会影响家人健康，特别是小孩。Nanoe-G 纳米离子，能有效去除浮动在空中的有害物质如细菌等。

除了有神明保庇保庇，你能更加确保家人身体健康，福到万家！

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餐桌饭菜，年年有余，一家团圆，相处有娱

大年初四全家一起吃折罗，把前几天剩下的饭菜合在一起的打杂烩。

你一定在想，为什么要吃折罗啊？吃折罗体现我们艰苦奋斗，勤俭节约的好习俗，也培养子孙们有这个美好的品德，代代相传。

只不过前几天到年初四还是要大煮特炒，担心家里味道“浓烈”。

别担心，Nanoe-G 纳米离子帮你搞定！Nanoe-G 纳米离子有效去除室内的烹饪异味，

让家里只闻到佳肴芳香，bye bye 异味！

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禁忌 – 不宜远出

灶王爷要点查戶口，所以家家戶戶都要守在家里，准备果品，焚香点烛以示恭迎，所以不宜远出。那要干嘛呢？当然是全家人一起呆在家，在客厅一起聊天，玩游戏或者看电视播放的贺岁电影。

一整天呆在家，吹冷气多舒服。不过长时间直吹冷气，易造成手脚发冷，皮肤干燥。

Panasonic 冷气机特设特设 Skywing 全新翼片功能，风不直接吹向房间，不仅可防止过冷，同时也能防止肌肤流失水分，让肌肤更健康。

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