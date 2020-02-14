巴生谷超灵验姻缘庙~ 让你摆脱单身！

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2020年，谐音爱你爱你年，很多恋爱中的人都打算在今年结婚生子，取个好意头。 但这寓意让2020年感觉有点欺负单身狗啊~ 单身人士太无奈了吧😂 哎呀，单身的朋友伤心，没有伴就要自己找！就算身边没有来电的异 性也没关系，你可以考虑去月老庙拜拜，拜托月老帮忙牵红线啊！

1❤雪隆海南会馆乐圣岭天后宫

天后宫绝对是家喻户晓的好姻缘圣地，许多即将步入新婚礼堂的新人，都会来到这里注册。这里是马来西亚香火最鼎盛的庙宇之一，也因 为庙宇有个月下老人亭，所以吸引了许多人到来。这里堪称是华人版的丘比特，想祈求好姻缘就赶紧来这里吧！

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2❤安邦雷王庙

吉隆坡另一个人气很高的月老庙就是安邦月老庙啦！听说这家月老庙祈求姻缘非常灵验，每到七夕都会有许多单身男女前往庙里祈求月老 能帮帮忙牵红线呢～ 单身的朋友们，不妨到安邦月老庙为自己求个姻缘！

3❤文良港七宫仙女庙

文良港的七宫仙女庙，是吉隆坡仅存的七姐庙。要求姻缘，许多人第一时间就想到了七姐！位于文良港的这间七宫仙女庙，每到踏入七夕 的午夜12时，庙里的钟声就会响起，信徒们就会绕着神台绕7圈，以祈求美好姻缘。信徒们也可以带上女性用品，包括花露水、口红等供 奉七姐，以讨七姐的欢心。信徒们也可以掷圣筊，若求得圣筊就可获得红线及七姐粉哦！

想知道哪里还有得求姻缘，点击这里吧！