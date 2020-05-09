生活 Lifestyle 山哥今日记者会取消！已经连续49天亮相！ by Vicky 丽盈 9 May 2020 written by Vicky 丽盈 9 May 2020 Advertisement 自从大马受到新冠肺炎的肆虐后，大马卫生部每天都会在下午4点30分至5点左右都会召开疫情汇报会，向大马国民更新疫情的情况。这也养成了大马国民每天傍晚都会收着电视机和直播平台，关注最新消息。 根据《中国报》报导，卫生部今日取消日常记者会，改以文告方式汇报新冠肺炎疫情最新进展。 Advertisement 完整内容，请点击这里。 Advertisement Lifestyle 0 留言 comment 0 FacebookWhatsappEmail Vicky 丽盈 previous post 《青春有你2》导师合作舞台分组名单曝光！师兄团Nine Percent将和练习生合作舞台 next post 疫情之下最安全的电影院！德国汽车电影院生意火爆！ You may also like 疫情之下最安全的电影院！德国汽车电影院生意火爆！ 9 May 2020 大马 YouTuber | 手痒计划Soya 的7件事 8 May 2020 2个星期不在家里却被“清空”！犯案手法超强「就像逛IKEA这样慢慢选」！ 8 May 2020 【新冠肺炎】N95口罩不达标 美国撤销66间中国厂商许可 8 May 2020 因疫封园, 国家公园成野⽣动物天堂⚡ 个个到处趴趴⾛! 7 May 2020 【2020年最后一次】5月7日『超级月亮』登场 🌕 7 May 2020 嘟嘴自拍＝多愁善感？！自拍习惯测出你的隐藏性格 7 May 2020 现阶段父母带儿童去逛超市？国家安全理事会：不应该也不适合！ 6 May 2020 一天新增7000人！英国新冠肺炎死亡人数超意大利！ 6 May 2020 【可以Renew Lesen了】JPJ授权Pos Malaysia提供更新驾照服务！ 6 May 2020 留言 Leave a Comment 取消回复 Cancel Reply Save my name, email, and website in this browser for the next time I comment.