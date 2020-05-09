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山哥今日记者会取消！已经连续49天亮相！

by Vicky 丽盈
written by Vicky 丽盈
山哥今日记者会取消！已经连续49天亮相！
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自从大马受到新冠肺炎的肆虐后，大马卫生部每天都会在下午4点30分至5点左右都会召开疫情汇报会，向大马国民更新疫情的情况。这也养成了大马国民每天傍晚都会收着电视机和直播平台，关注最新消息。

根据《中国报》报导，卫生部今日取消日常记者会，改以文告方式汇报新冠肺炎疫情最新进展。

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完整内容，请点击这里

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