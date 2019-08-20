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小鱼儿5岁生日！胡可、沙溢办奥特曼主题生日派对 甜晒幸福合照

by Tofu
written by Tofu
小鱼儿5岁生日！胡可、沙溢办奥特曼主题生日派对 甜晒幸福合照
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8月19日是小鱼儿生日，20日凌晨胡可就在微博晒上一组与安吉沙溢为小鱼儿庆生的幸福照，并以小鱼儿的身份发文：“今天我五岁了！不再是四岁的小宝宝了，我也可以保护女生了！所以从今天开始，请叫我沙俊良先生！沙俊良先生，祝你生日快乐。”

照片里，沙溢胡可安吉全家到齐，为家中宝贝小鱼儿庆祝生日。生日会现场以及两兄弟的衣服都是奥特曼元素，童趣满满，一家四口非常幸福和谐。

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资料来源：上海热线

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