娱乐 Entertainment明星 Celebrity 小鱼儿5岁生日！胡可、沙溢办奥特曼主题生日派对 甜晒幸福合照 by Tofu 20 August 2019 written by Tofu 20 August 2019 Advertisement 8月19日是小鱼儿生日，20日凌晨胡可就在微博晒上一组与安吉沙溢为小鱼儿庆生的幸福照，并以小鱼儿的身份发文：“今天我五岁了！不再是四岁的小宝宝了，我也可以保护女生了！所以从今天开始，请叫我沙俊良先生！沙俊良先生，祝你生日快乐。” 照片里，沙溢胡可安吉全家到齐，为家中宝贝小鱼儿庆祝生日。生日会现场以及两兄弟的衣服都是奥特曼元素，童趣满满，一家四口非常幸福和谐。 Advertisement 资料来源：上海热线 Advertisement Entertainment 0 留言 comment 0 FacebookWhatsappEmail Tofu previous post 美丽从来不局限 ，维密首位跨性别模特儿 You may also like 美丽从来不局限 ，维密首位跨性别模特儿 20 August 2019 Toby梁靖琪新婚2个月被爆怀孕 梁爸爸大方承认喜讯 20 August 2019 复杂~总结具惠善和安宰贤各自立场看到的离婚过程！ 20 August 2019 《哈比人》精灵王Lee Pace出柜后大放闪！ 20 August 2019 观众拿雷射笔「狂扫吴亦凡1分钟」经纪公司保留法律责任 20 August 2019 阿翔复出后Grace发文完全不提老公 20 August 2019 The Rock 结婚了！与老婆海边深吻 甜晒婚纱照 19 August 2019 本土电视剧《转捩点》姐妹篇《逆行者》819原创强档来袭！一起揪出真凶 19 August 2019 卡司云集！中国版《深夜食堂》电影终极预告公布！ 19 August 2019 粤语卡通主题曲，完全不同韵味欸~ 19 August 2019 留言 Leave a Comment 取消回复 Cancel Reply Save my name, email, and website in this browser for the next time I comment.