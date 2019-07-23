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小泡芙又长大啦！6对生日趴化身小公主 刘畊宏甜蜜告白「我愿意永远做无条件爱你的王子」

by Tofu
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小泡芙又长大啦！6对生日趴化身小公主 刘畊宏甜蜜告白「我愿意永远做无条件爱你的王子」
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22日小泡芙迎来6岁生日，刘耕宏和妈妈王婉霏夫妻俩特地为爱女举办了公主主题Party！

刘耕宏、王婉霏22日特地帮女儿举办了公主风生日Party，只见6岁的小泡芙穿上灰姑娘的长礼服，头发更梳成包头，打扮成公主的模样，甜美又可爱。

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刘耕宏也在微博发文：「亲爱的泡芙小公主，原本抱在怀里圆圆的妳已经慢慢长大了，还好甜美可爱的笑容依然没变，而且越来越甜美！」他也有感而发，「我们何等幸运，感恩上天赐给我们一个这么让人疼爱的女儿，妳的贴心温柔，时不时的甜言蜜语，常常融化我跟妈妈的心。」言语间更是充满对女儿的爱。

【刘耕宏微博全文】
亲爱的泡芙小公主
原本抱在怀里圆圆的妳已经慢慢长大了，
还好甜美可爱的笑容依然没变！
而且越来越甜美！
感恩伟大的老婆@王婉霏像个神奇的魔术师，
各样的打扮帮她实现了公主梦
而爸爸呢，抢着完成一个愿望：
变身英俊的王子帮她穿上美丽的水晶鞋
（父亲的真实心声：我愿意永远做无条件爱你的王子，
并且希望不要被后来其他的王子比下去，我们永远相爱哦）
我们何等幸运
感恩上天赐给我们一个这么让人疼爱的女儿
妳的贴心温柔时不时的甜言蜜语
常常融化我跟妈妈的心
我们真的好爱妳好爱妳
愿妳 平安健康快乐的长大 6岁生日快乐

 

 

资料来源：ettoday

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