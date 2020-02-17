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导演常凯一家四口17天内染病相继逝世 「寻无床位」绝望遗言曝光

by Tofu
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导演常凯一家四口17天内染病相继逝世 「寻无床位」绝望遗言曝光
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新冠肺炎在全球肆虐，连演艺圈也受到冲击。中国湖北电影制片厂导演、影视部主任常凯14日因罹新冠肺炎逝世，享年55岁，而他所属公司湖北电影制片厂发出讣闻悼念，证实他的死讯。其姐姐、父母也传出噩耗，一家人在17天内有4人相继离世，妻子已确诊并危重留院，全家仅儿子因留学英国而无遭感染。

据《新京报》报道，常凯的好友透露他一家因罹病相继离世，湖北电影制片厂也发出讣闻，哀悼担任“像音像”对外联络部主任，同时也是导演的常凯，“因罹患新冠肺炎医治无效，于2020年2月14日4时51分在黄陂人民医院逝世，他的病逝，使我厂失去了一个优秀干部，我们深表哀痛”，据了解，常凯生前的工作主要为“致力于将戏曲名家演绎的经典剧目以尽可能完美的影像资料形式加以保护和传承”。

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网络更疯传疑似常凯留下的遗言，内容提到先是老父亲发烧咳嗽、呼吸困难，送至多家医院都没有床位接收，他失望之余只能回家自救，最终“老父寥寥数日便撒手人寰”，遭受打击的母亲也受到感染，随父亲而去，而服侍双亲数日的他，和爱妻同样遭感染，辗转多家医院仍没有病床，导致错失医治良机。

据悉，常凯夫妻和父母同住，父亲于1月27日、母亲2月2日去世，而他和姐姐则是在情人节去世，短短17天就相继走了4人，目前妻子情况良好，而在英国留学的儿子因疫情没返家。中国网民对这家人“几乎灭门的消息震惊不已，痛心”、“作为一名导演尚且得不到床位，可以想像武汉的实际情况有多么的惨烈”、“天啊！愿其夫人挺过这一关”。

 

资料来源：星洲日报、东方日报

 

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