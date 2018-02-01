宫崎骏作品给我们的小道理

宫崎骏，1941年1月5日出生于东京都文京区，日本动画师、动画制作人、漫画家、动画导演、动画编剧。

宫崎骏可以说是日本动画界的一个传奇，也是第一位将动画上升到人文高度的思想者，其动画作品是能够和迪士尼、梦工厂共分天下的一支重要的东方力量。宫崎骏的每部作品，虽然题材各不不同，但却将梦想、环保、人生、生存这些令人反思的讯息融合其中。我们来看看他作品中带出令人深思的句子！

哪一句触碰到你心？

坚强，不是面对悲伤不流一滴泪，而是擦乾眼泪后微笑著面对以后的生活。（1984年：《風之谷》）

有时候，坚持了你最不想干的事情之后，便可得到你最想要的东西。（1986年：《天空之城》）

我们大笑看看，可怕的东西它就跑掉了。（1988年：《龍貓》）

只有一个人在旅行时，才听得到自己的声音，它会告诉你，这世界比想象中的宽阔。（1989年：《魔女宅急便》）

不能飞的猪，就仅仅是猪。（1992年：《紅豬》）

不管你曾经被伤害得有多深，总会有一个人的出现，让你原谅之前生活对你所有的刁难。（1997年：《幽靈公主》）

不管前方的路有多苦，只要走的方向正确，不管多么崎岖不平，都比站在原地更接近幸福。（2001年：《千與千尋》）

人老了的好处，就是可失去的东西越来越少了。（2004年：《哈尔的移動城堡》）

你敢不敢明明知道分开的后果，却还要跟一无所知一样全部付出？（2008年：《懸崖上的波妞》）

谁看见过风？我和你，都不曾看见过。但是当树叶颤动之时，就代表风正吹拂而过。风啊，请展开羽翼，将它送达你的身边。（2013年：《風起了》）

资料来源：句子迷、维基百科

图片来源：网络

编辑：淑婷