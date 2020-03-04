宝刀未老！40岁“飞鱼王子”方力申考虑参加游泳世锦赛！

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根据香港媒体的报道，现年40岁的香港“飞鱼王子”方力申去年挑战45公里香港环岛泳，以10小时43分06秒完成，更打破英国泳手保持的纪录。

他日前再宣布新动向，表示可能会参战明年在日本举行的World Masters Championship（先进组世界游泳锦标赛）泳赛，他在社交网发文表示“明年的 World Masters Championship 可能就是我现在继续练水的目标！冲前三名是我再上一级的目标。可是，还有一年半的时间，对于一个成年人来说，存在太多变数了。做不做得到，我不知；但现在不开始做，到时就一定做不到！”

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方力申接受香港媒体访问，问到有何准备？他说：“还有一年半，时间还早，其实未知会不会练成，练得好一定去。这次我是参加分龄比赛，我会游40-44岁组别，其实都有点顾虑，如果之后工作忙，又怕不够时间去训练，始终出差工作，也不是间间酒店都有泳池。”

问到为何有此重大决定参赛？他又说：“退役后15年没有游，因为环岛泳练了一年多，都练了，不要浪费，尤其加上最近因疫情停工，就更多时间练水，一星期练5、6次，游得好了就有更大的想头了。”问到有为比赛定下目标？他说：“如果够时间训练，希望可达到top3，如果不够时间练，都希望有top 8的成绩。”

据悉，方力申为退役香港游泳代表队队员，曾拥九项香港游泳纪录，在2000年悉尼奥运会刷新200米背泳及400米个人混合泳两项香港记录，至今依然没有人打破。

新闻摘自：Sina

照片摘自网络