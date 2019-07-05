官宣！李荣浩要来了！“年少有为”世界巡回演唱会即将在马来西亚开唱

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李荣浩「年少有为」世界巡回演唱会马来西亚站即将在吉隆坡开唱！本轮巡演是继「天生 李荣浩 亚洲巡回演唱会」和「李荣浩 有理想 世界巡回演唱会」之后，李荣浩职业生涯的第三轮巡演。也是2018年《耳朵》专辑发行后众多新歌首秀舞台，前几张专辑的经典曲目也将进行重新编曲再演绎，争取给歌迷们一次全新的音乐之旅。这是李荣浩第一次来到马来西亚开唱！作为李荣浩的歌迷，不容错过!

李荣浩「年少有为」世界巡回演唱会自今年三月在上海引爆以来，历经厦门、大连、青岛、北京、成都、南京七站，每站皆爆满、引起歌迷轰动！最值得一提的是，李荣浩不仅一如既往的担任本次巡演的音乐总监，更是身兼演唱会的总导演之一及总策划两个职位，事事亲力亲为，严格把关各个关卡，从主视觉海报拍摄、到曲目编排，再到舞美灯光，事无巨细，极尽所能做好最好，意在给歌迷一个独一无二的演唱会体验，这无疑不体现对于本次巡演重视之程度。而以「年少有为」作为本次巡演的主题，也是希望大家能够珍惜身边所有，不负热望。

此外，李荣浩更是自编自导自演，为演唱会打造一部《年少有为·前传》微电影，用于贯穿整场演唱会。李荣浩多次表示拍摄的灵感来自于粉丝的启发，原因是大众对于《年少有为》MV讨论度超高，对于男女主角之前到底发生了什么好奇，让李荣浩觉得：「不如让我来吧！」亲自操刀拍下这部《年少有为·前传》微电影，不但将男主角《年少有为》的故事全部展现，也将整场演唱会串联成一部巨幕电影！

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演唱会中的《年少有为·前传》微电影，李荣浩要求完美、相当慎重，最后分成5个篇章，在「年少有为」演唱会中独家播映，届时演唱会将化身巨型影城，让我们一起感受年少有为的故事。

在对的时间，看一场李荣浩演唱会

在对的人面前，祝你「年少有为」

更多关于李荣浩「年少有为」世界巡回演唱会马来西亚站的售票信息及最新消息，请锁定主办单位 MIC Entertainment 的官方脸书、instagram、微博或推特，还有留守最Hit的One FM！

（资料/照片提供：MIC Entertainment）