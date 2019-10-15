官宣了！BLACKPINK成员LISA将担任《青春有你2》导师之一

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选秀节目《青春有你》在2019年1月推出第一季，由张艺兴作PD为青春制作人代表，第一季邀请大咖蔡依林、李荣浩等人作为导师，引起高度关注。10月初网友已开始爆料和推测第二季导师阵容，15日官方终于正式宣布导师阵容！

官博第一位公开的导师就是由韩国女团BLACKPINK成员Lisa担任！LISA是在韩国发展的泰国籍女歌手，此次担任《青春有你》第二季导师也是其中国综艺首秀。

《青春有你2》的前身是《青春有你1》和《偶像练习生》，主打选拔偶像男团成员，曾打造9人成军的限定团NINEPERCENT和UNINE。

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先前就有消息流传《青春有你2》的导师阵容都是一线明星，名单中提及的除了鹿晗、田馥甄、宋茜、小鬼（王琳凯）、Lisa。15日官方终于释出宣传海报，也公布了一支宣传片，公开第一位导师，就是能歌善舞的南韩全能偶像Lisa。

Lisa在影片中努力说着中文向「青春制作人们」问好，虽然不算顺畅，但是看得出来下过不少工夫，当节目请她分享一下自己的绝招时，她突然愣了一下，露出甜美笑容，俏皮问说：「你在考我吗」，随后马上说出女孩跳舞时最常出现的动作「WAVE」，并点出wave的重点就是在舞台上好看、有魅力，她以此作为向学员发布的第一个导师任务。

《青春有你2》不同第一季，将以女团作为选拔，加上公布了全能偶像Lisa为第一位导师，粉丝们也纷纷开始期待，下一位导师是谁。爱奇艺15日在上海举行的悦享会就公布多档节目信息，其中公布了导师们的剪影，引起许多网友们猜测除了已官宣的Lisa，可能加入的导师还会有潘玮柏、鹿晗、庾澄庆、贾玲和田馥甄，这个阵容你觉得如何？

资料来源：新浪娱乐、三立新闻